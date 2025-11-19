Gut Aiderbichl: Stefan Mross & Ex Stefanie Hertel starten Weihnachtscountdown

Mit dem Start der ORF-Dreharbeiten zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ kehrt festliche Stimmung ins Tierparadies ein – begleitet von großen Stimmen aus der Schlagerwelt und vielen berührenden tierischen Geschichten.

Auf Gut Aiderbichl hat die Vorweihnachtszeit offiziell begonnen: Der ORF hat die Dreharbeiten zur diesjährigen Ausgabe von „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ gestartet – eine Sendung, die jedes Jahr Millionen Zuschauer berührt. Auch heuer stehen tierische Begegnungen und musikalische Höhepunkte im Mittelpunkt.

Den Auftakt machte Schlagerstar Stefan Mross, der sich bei seinem Besuch von der festlichen Stimmung und der besonderen Atmosphäre des Tierparadieses verzaubern ließ. Zwischen Lichterglanz, Tierschutzhof und winterlicher Kulisse präsentierte er erste musikalische Darbietungen und sammelte Geschichten rund um die tierischen Bewohner des Guts.





Während die Kameras weiterrollen, trifft in den kommenden Wochen eine ganze Reihe prominenter Gäste aus der Schlagerwelt ein. Moderiert wird die Sendung – wie auch im Vorjahr – von Stefanie Hertel und Marco Ventre.

Hertel, selbst Ex-Frau von Mross, führt gemeinsam mit ihrem Kollegen durch die traditionelle Weihnachtsshow.