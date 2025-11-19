Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Stefan Mross bereitet sich in Salzburg auf seine Weihnachtsshow vor. 
© Franz Neumayr

Schlager

Gut Aiderbichl: Stefan Mross & Ex Stefanie Hertel starten Weihnachtscountdown

19.11.25, 07:26
Teilen

Mit dem Start der ORF-Dreharbeiten zu „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ kehrt festliche Stimmung ins Tierparadies ein – begleitet von großen Stimmen aus der Schlagerwelt und vielen berührenden tierischen Geschichten. 

Auf Gut Aiderbichl hat die Vorweihnachtszeit offiziell begonnen: Der ORF hat die Dreharbeiten zur diesjährigen Ausgabe von „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ gestartet – eine Sendung, die jedes Jahr Millionen Zuschauer berührt. Auch heuer stehen tierische Begegnungen und musikalische Höhepunkte im Mittelpunkt.

Mehr lesen: 

Den Auftakt machte Schlagerstar Stefan Mross, der sich bei seinem Besuch von der festlichen Stimmung und der besonderen Atmosphäre des Tierparadieses verzaubern ließ. Zwischen Lichterglanz, Tierschutzhof und winterlicher Kulisse präsentierte er erste musikalische Darbietungen und sammelte Geschichten rund um die tierischen Bewohner des Guts.

 


 

Während die Kameras weiterrollen, trifft in den kommenden Wochen eine ganze Reihe prominenter Gäste aus der Schlagerwelt ein. Moderiert wird die Sendung – wie auch im Vorjahr – von Stefanie Hertel und Marco Ventre.

Hertel, selbst Ex-Frau von Mross, führt gemeinsam mit ihrem Kollegen durch die traditionelle Weihnachtsshow.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden