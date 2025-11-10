Andy Borg bricht Schweigen: "Habe schlechte Nachricht"

Der Schlagerstar spricht nun erstmals über einen Moment, der ihn zutiefst geprägt hat.

Es war ein ganz besonderer Abend! Am 8.11. fand für Schlagerstar Andy Borg im deutschen Fernsehen eine "Geburtstagssause" statt.

Mehr zum Thema

© Getty Images

Emotionale Momente

Sein lieber Freund, Schlagerstar Florian Silbereisen moderierte die " Schlagerspaß "-Spezial-Show anlässlich des 65. Geburtstages von Borg. Es war lustig und unterhaltsam, es wurde aber auch emotional. Denn Andy Borg sprach nun zum ersten Mal über einen Moment, der ihn bis heute nicht ganz loslässt.

Umstände für Aus

Die Rede ist von seinem Aus beim "Musikantenstadl" 2015, das damals ganz plötzlich für ihn kam. Die genauen Umstände habe er noch nie erzählt, so Borg: "Der damalige Unterhaltungschef hat mich eingeladen zum Gespräch. Meine Frau und ich dachten, okay, der redet über die nächsten Sendungen.“ Dieser habe lange herumgeredet. Doch plötzlich meinte er: „Andy, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute: Der ‚Musikantenstadl‘ geht weiter. Die Schlechte: ohne dich.“

Boden unter Füßen weggezogen

Den Boden unter den Füßen habe Borg damals verloren, er wusste nicht, was er sagen soll: "Das kann man gar nicht beschreiben." Er habe sich aber nicht unterkriegen lassen und weitergemacht mit Aufträgen in der Branche.