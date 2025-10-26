Florian Silbereisen: Jetzt singen auch seine Nichte und sein Neffe

Florian Silbereisen ist offenbar nicht das einzige musikalische Talent in der Familie.

Deutschland. Florian Silbereisen bekommt musikalische Verstärkung aus der eigenen Familie: Seine Nichte Sara (25) und sein Neffe David (26) starten als Duo unter dem Namen "Die Silbereisens" durch, wie der Münchner "Merkur" online berichtet. Die Geschwister aus Niederbayern treten bei Hochzeiten, Taufen und anderen Feiern auf und wollen ihr Publikum mit gefühlvollen Liedern begeistern – solo oder gemeinsam mit sanfter Gitarrenbegleitung.

Laut "Merkur" handelt es sich bei den beiden um die Kinder von Florian Silbereisens Schwester Sarina. Auf Instagram hat das Duo bisher mehr als 800 Follower. In einem Post betonen die beiden, dass sie neben den Auftritten Vollzeit arbeiten – die Musik sei für sie eine "Herzensangelegenheit". Während Florian Silbereisen (44) als erfolgreicher Entertainer, Moderator und Musiker längst im Rampenlicht steht, gehen seine Verwandten ihre musikalische Leidenschaft noch eher bodenständig an.

Der aus Tiefenbach im Landkreis Passau stammende Moderator wuchs mit vier älteren Geschwistern auf. Anders als der Entertainer führt Silbereisens Bruder Franz ein ganz bescheidenes Leben.