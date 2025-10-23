Silbereisen kassiert "Traumschiff"-Absage von Hans Sigl – Fans enttäuscht!

Der "Bergdoktor" erklärt, warum er nie eine Gastrolle beim ZDF-Traumschiff annehmen wird. Die Enttäuschung der Fans ist groß!

Seit Jahren versucht Florian Silbereisen (44), seinen guten Freund und Kollegen Hans Sigl (56) für das „Traumschiff“ zu gewinnen – bisher allerdings ohne Erfolg. Der beliebte „Bergdoktor“-Star aus Österreich hat alle bisherigen Anfragen des Schlagerkapitäns abgelehnt.

Mehr lesen:

Nun äußert sich Hans Sigl erneut zu den Gründen – und sorgt damit bei Florian Silbereisen und vielen Fans für Enttäuschung.

Hans Sigl wird deutlich: „Es geht sich zeitlich einfach nicht aus“

„Ich hatte schon einige Anfragen, aber es geht sich zeitlich einfach nicht aus. Die Dreharbeiten vom "Bergdoktor" und vom "Traumschiff" sind leider immer parallel. Und beide Produktionen sind auch mit großem Aufwand verbunden“, erklärt der Schauspieler im Gespräch mit news38.de. An mangelnder Lust liege es allerdings nicht, betont Sigl. „Ich hätte auf jeden Fall Freude daran“, sagt er – und bezeichnet die Situation sogar als „ärgerlich“.

Auch wenn Hans Sigl selbst nicht Teil des „Traumschiff“-Casts ist, bleibt er der beliebten ZDF-Reihe treu: „Ich schau’s mir zu Weihnachten auf jeden Fall an“, so Sigl. Traditionell läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag eine neue Folge – heuer führt die Reise nach Bora Bora.

„Das Traumschiff“: Wann die nächste Folge zu sehen ist

Am 23. November 2025 sticht das „Traumschiff“ wieder in See – diesmal nach Auckland in Neuseeland. Und es gibt prominente Unterstützung aus dem „Bergdoktor“-Universum! Zwar nicht von Hans Sigl selbst, aber Frédéric Brossier, der seit 2024 als Arzthelfer David Kästner zu sehen ist, wird mit an Bord sein.