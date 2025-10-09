Florian Silbereisen intime Details über Ben Zucker aus: "Wenn man das aushält"

Die beiden Sänger sind bereits durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Jetzt plaudert Florian Silbereisen sogar über sehr intime Geschichten.

Florian Silbereisen (44) und Ben Zucker (42) verbindet weit mehr als nur die Liebe zur Musik. Die beiden Schlagerstars sind Kollegen, aber auch enge Freunde – und stehen einander selbst in ungewöhnlichen Situationen bei. Wie Silbereisen nun in einem RTL-Interview verriet, haben die beiden gemeinsam eine Heilfasten-Kur durchgezogen – inklusive geteiltem Hotelzimmer und Bad.

Der „Traumschiff“-Kapitän erinnert sich mit einem Lächeln: „Da hat Ben mich mal angerufen und gesagt: 'Flo, ich muss meine Plautze wegkriegen, ich will unbedingt abnehmen' und wusste, dass ich hin und wieder gerne mal heilfaste.“ Für Florian Silbereisen war sofort klar, dass er seinen Freund unterstützt. „Ben, wenn es dir ernst ist, wenn du es wirklich durchziehst, mache ich das mit dir!“, habe er ihm geantwortet.

Gesagt, getan: Zwei Wochen lang lebten die Musiker gemeinsam im Doppelzimmer – mit einem sehr eingeschränkten Speiseplan. „Wir waren dann zwei Wochen mit Wasser, Tee, […] klarer Brühe und viel Bittersalz in einem Doppelzimmer. Wir haben uns also ein Zimmer und auch die Toilette geteilt. Und bei einer Heilfastenkur geht man da regelmäßig“, erzählt Silbereisen schmunzelnd.





Ungewöhnliche Freundschaft

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieser ungewöhnlichen Erfahrung ist die Freundschaft der beiden heute enger denn je. „Wenn man das zusammen aushält, [...] wenn man da lebend wieder rauskommt und sich immer noch mag, dann kann man von Freundschaft sprechen“, so Silbereisen überzeugt.

Auch die Fans zeigen sich begeistert von dieser ehrlichen Männerfreundschaft. Unter dem Interview-Clip, den RTL auf Instagram teilte, sammeln sich zahlreiche positive Kommentare: „Toller Freund“, schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: „Freut mich, dass Ben so gute Unterstützung hat und so einen tollen Freund!“ Und viele sind sich einig: „Das ist wahre Freundschaft!“