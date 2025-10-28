Alles zu oe24VIP
Florian Silbereisen freut sich auf einen stimmungsvollen Abend.


Florian Silbereisen moderiert in neuer TV-Show - für Andy Borg

28.10.25, 21:01
Zu Ehren von Schlagersänger und Moderator Andy Borg (64) schlüpft Showmaster Florian Silbereisen (44) in eine ungewohnte Rolle.  

Unter dem Titel "Glückwunsch, Andy! - Florian Silbereisen feiert Andy Borg" moderiert Silbereisen zum ersten Mal eine Talkshow. Sie soll ein Schlaglicht auf die mehr als 40 Jahre andauernde Musikkarriere von Borg und seine fast 30-jährige Tätigkeit als Fernsehmoderator werfen.

"Ich war schon oft in Talkshows zu Gast - aber ich war noch nie der Gastgeber", sagte Silbereisen laut Mitteilung des Südwestrundfunks (SWR). Am 8. November um 20.15 läuft die Sendung den Angaben zufolge im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek. Zu Gast seien dort auch die Sänger Semino Rossi und Ramon Roselly sowie die Schweizer Sängerin Monique. Geplant seien freundschaftliche Gespräche, ein Blick auf Erinnerungen der vergangenen Jahrzehnte sowie Musik und viele Überraschungen.

Ben Zucker und Florian Silbereisen

Ben Zucker und Florian Silbereisen



"Privateste Sendung"

"Es ist die privateste Sendung, die ich je gemacht habe", so Borg. "Wir plaudern über Dinge, die ich noch nie im Fernsehen erzählt habe." Er spreche etwa über seine lustigsten, aufregendsten und berührendsten Momente und Begegnungen.

Florian Silbereisen holt viele Stars nach Kitzbühel.


Der Entertainer und Schlagerstar, der am 2. November 65 Jahre alt wird, moderiert seit 2018 im SWR die Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Zuvor war er jahrelang als Nachfolger von Karl Moik "Musikantenstadl"-Moderator.

Der gebürtige Wiener Borg ("Adios Amor") gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern und ist seit über 40 Jahren im Schlagergeschäft. Im kommenden Jahr feiert er sein 30. Moderatorenjubiläum - 1996 begann im ARD-Fernsehen "Die Schlagerparade der Volksmusik".

