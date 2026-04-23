Nemak-Aus in Herzogenburg: Sozialplan soll Ärgstes abfedern

Ein Hammer trifft Niederösterreich! Der Autozulieferer Nemak schmeißt sein Werk in Herzogenburg zu – und 330 Beschäftigte zittern um ihre Zukunft. Bis Ende des ersten Quartals 2027 soll Schluss sein. Ein Sozialplan soll ärgste soziale Schieflagen abfedern helfen.

Für die Belegschaft ist es ein Schock. „Für uns und für alle Kollegen war es eine Wahnsinnsnachricht", sagt Betriebsratschef Martin Bunzengruber. Jetzt will er das Beste für seine Leute rausholen – ein ordentlicher Sozialplan muss her! Und der Konzern? Der zeigt sich zumindest gesprächsbereit.

Geschäftsführer: "Automobilindustrie schwächelt"

Nemak schließt Werk in NÖ: 330 Jobs betroffen

Nemak-Chef Thomas Menk bedauert die Schließung – aber sieht keinen anderen Ausweg. Sein Urteil ist knallhart: Standortnachteile, explodierende Energie- und Personalkosten, eingebrochenes Geschäft. „Das erleben wir in ganz Europa", so Menk. Immerhin: Die Mitarbeiter – und besonders die Lehrlinge – sollen „bestmöglich unterstützt" werden.

Pikant: Werk wurde erst heuer übernommen!

Besonders bitter: Nemak hatte den Standort erst kürzlich vom Schweizer Konzern GF Casting Solutions übernommen – und dreht ihm jetzt schon wieder den Stecker ab. Der mexikanische Aluminium-Spezialist produziert Teile für die Autoindustrie weltweit.

SPÖ schlägt Alarm – Forderung nach Industriefonds

SPÖ-Landtagsabgeordneter Rene Pfister spricht von einem „massiven Schlag für die gesamte Region" und attackiert scharf die ÖVP-FPÖ-Landesregierung. Seine Forderung: ein niederösterreichischer Industriefonds für Zukunftsbranchen – und Umschulungen für die betroffenen Arbeiter.