Monster-Familie: Ungeheuer von Loch Ness hat Frau und Kinder

Seit Jahrzehnten fasziniert das Monster von Loch Ness die Welt. Nun sorgt der Schotte Gary Campbell für Aufsehen: Er ist überzeugt, dass in den Tiefen des Sees eine ganze Familie der Wesen lauert.

Gary Campbell führt das offizielle Register aller Nessie-Sichtungen und glaubt nicht an ein einzelnes Tier. „Ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine ganze Familie davon“, sagt Campbell dem Daily Star. Er vermutet hinter den Erscheinungen eine bisher unbekannte Art von Tier oder Fisch.

Eigene Sichtung als Wendepunkt

Sein Interesse an dem Mysterium begann am 14. März 1996 auf der Straße A82. Während der Fahrt am Seeufer sah er etwas, das sein Leben veränderte: „Ein schwarzes Ding tauchte aus dem Wasser auf und verschwand wieder darin“, erinnert er sich. Besonders irritierend war für den Kenner der schottischen Tierwelt das Aussehen des Objekts: „Es hatte keinen Kopf, keine Augen und keine Zähne.“

Loch Ness in Schottland. © sxc

Über tausend Meldungen dokumentiert

Zusammen mit seiner Frau Kathy betreibt Campbell seit rund 30 Jahren eine Website, die alle Begegnungen mit dem Ungeheuer festhält. Die Liste reicht zurück bis in das Jahr 565 n. Chr. und umfasst mittlerweile insgesamt 1165 verzeichnete Sichtungen. Für Campbell ist die Suche nach der Wahrheit längst zu einer Lebensaufgabe geworden.

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Unerklärliche Fotos als Beweis

Trotz moderner Technik bleiben laut dem Experten viele Fälle rätselhaft. Als Beispiel führt er Aufnahmen von Richard White aus dem Jahr 1997 an. Dieser fotografierte ein Objekt mitten im See, das bis heute Fragen aufwirft. „Er fotografierte etwas, das mitten im See aus dem Wasser kam und wieder hineinging – und niemand konnte die Bilder je erklären“, sagt Campbell.