Sensationsfund: Dinosaurierzähne landen beim französischen Zoll

Die Zähne dürften vermutlich aus Marokko stammen.

Zollbeamte in Frankreich haben neun vermutlich aus Marokko geschmuggelte Dinosaurierzähne beschlagnahmt. Die Zähne wurden bei einer Routinekontrolle im Lkw eines Kurierdiensts entdeckt, der auf dem Weg von Spanien nach Italien war, wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte.

Laut Zollbeamtin Samantha Verduron wurden in Lkw-Ladungen auf der Autobahn entlang der Côte d'Azur mit Hilfe von Spürhunden und durch stichprobenartiges Öffnen von Paketen in der Vergangenheit vor allem Cannabis oder Kokain entdeckt. Umso größer war die Überraschung, als Beamte der französischen Grenzstadt Menton Ende Jänner neun große Zähne in zwei Paketen entdeckten, die an Empfänger nahe der italienischen Städte Genua und Mailand adressiert waren.

Ein Experte des Prähistorischen Museums in Menton half bei der Bestimmung der Zähne, die vermutlich dutzende Millionen Jahre alt sind und aus dem Gebiet des heutigen Marokko stammen. Einer der Zähne stammt vermutlich von einem Zarafasaura, einem Meeresreptil, das zu den Plesiosauriern gehört und möglicherweise als Inspiration für das Ungeheuer von Loch Ness gedient haben könnte. Drei weitere Zähne stammen demnach von einem Mosasaurus, einer ausgestorbenen Wasserechse mit langem Kiefer. Bei den restlichen fünf Zähnen handelt es sich wohl um Zähne des Dyrosaurus, einem Vorgänger des Krokodils.