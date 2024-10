Rätsel der Tierwelt: Mysteriöses Wesen im Bristol Zoo entdeckt

Ein vierbeiniges Tier wurde mit einer Nachtsichtkamera im Bärenwald gefilmt, und die verwirrten Pfleger sagen, es sei „wie nichts, was sie zuvor gesehen haben“.

„Die Sichtung dieses mythischen ähnlichen Wesens ist für uns hier im Bristol Zoo Project ein Rätsel“, erklärte Rosie Sims, Public Engagement Manager, laut Daily Mail. „Schottland hat das Ungeheuer von Loch Ness und Cornwall das Biest von Bodmin Moor. Haben wir vielleicht ein ähnliches Mythos hier in Bristol entdeckt?“

Das Team für den Artenschutz im Vereinigten Königreich machte die Entdeckung, als es die Bilder der Kamerafallen durchging. Diese werden verwendet, um die Arten im Bärenwald zu überwachen, zu denen Bären, Wölfe, Vielfraße und Luchse gehören. Das geheimnisvolle Tier wurde bereits mehrfach gesichtet, aber laut den Pflegern war es „unmöglich“, es zu identifizieren.

