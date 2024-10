× China schickt neue Pandas nach Wien

Neue Schönbrunn-Stars ziehen 2025 in ein neues Zoo-Gehege ein. Was Minister Martin Kocher damit zu tun hat...

Große Freude. Das beliebte Panda-Pärchen Yang Yang und Yuan Yuan waren die Stars im Tiergarten Schönbrun. Mitte September haben sie sich aber von ihrem langjährige Domizil verabschiedet und wurden zurück nach China übersiedelt.

Lange müssen die Besucher aber nicht auf Große Pandas verzichten. „Wir haben jetzt die Zusage, dass Österreich im ersten Halbjahr 2025 ein junges Pandapärchen aus China bekommt“, verrät Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).

Minister Kocher besuchte Pandas

Panda-Diplomatie. Im Rahmen seiner Wirtschaftsmission in China und Südkorea hat Kocher auch einen kurzen Stopp in Chengdu eingelegt und das Panda-Valley in Dujiangyan besucht. „Es war für mich ein besonderes Erlebnis die Großen Pandas auch hier sehen zu dürfen“, sagte Kocher, der selbst auch das Handy für ein Foto zückte.

Neues Gehege wird gerade umgebaut

Noch hätten die neuen Pandas kein Zuhause. Erst wenn die Umbauarbeiten am Gehege abgeschlossen sind, bekommt Schönbrunn also wieder neue Publikumslieblinge. Durch die Kooperation mit der China Wildlife Conservation Association werde ein wertvoller Beitrag zum Schutz dieser faszinierenden Tiere geleistet, so Kocher.