Blinder Passagier: „Super-Ratte“ sorgt in Flugzeug für Chaos

Auf einem Flug von Dallas (Texas, USA) nach Los Angeles (Kalifornien, USA) kam es kürzlich zu einer unerwarteten und kuriosen Situation, die für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Ein blinder Passagier sorgte in der Kabine eines Airlines-Flugs für sehr gemischte Reaktionen unter den Passagieren.

Passagiere geschockt und belustigt

Während des Flugs von Spirit Airlines entdeckten die Passagiere plötzlich ein Nagetier, das sich oberhalb eines Gepäckfachs bewegte. Dies geschah auf einer der Verbindungen von Dallas (Texas, USA) nach Los Angeles (Kalifornien, USA). Besonders brisant: Das Tier lief in der Nähe der Beleuchtung, die wichtige Verkabelungen des Flugzeugs beherbergt. Dies verstärkte die Unruhe unter den Reisenden, da solch ein Tier an Bord selten und potenziell gefährlich sein könnte.

Video geht viral

Ein Video des Vorfalls, aufgenommen von einem Passagier mit dem Instagram-Namen @chuck_hustle817, verbreitete sich rasend schnell. Es wurde von dem Kanal „Dallas Texas TV“ geteilt und erzielte über zwei Millionen Aufrufe. In dem Video sieht man die Füße des Nagetiers, die im Licht der Kabinendecke zu erkennen sind – eine unheimliche Szenerie, die in einigen Kommentaren mit einem Horrorfilm verglichen wurde.





Ein Passagier im Hintergrund rief entsetzt aus: „Es ist eine Super-Ratte“, während das Tier durch die Kabine huschte.

Humorvolle Reaktionen im Netz

Der Vorfall löste nicht nur in der Kabine, sondern auch online zahlreiche Reaktionen aus. Besonders die scherzhafte Anspielung auf „Chuck E. Cheese Airlines“ sorgte für Schmunzeln. Die Restaurantkette „Chuck E. Cheese“, die in den USA für ihre Familienunterhaltung und das Rattenmaskottchen bekannt ist, wurde als humorvolle Referenz genutzt. Manche meinten sogar, dass das Erlebnis an Bord der Airline an einen Besuch im Spielparadies erinnere – ein Kommentar, der die Situation etwas auflockerte.