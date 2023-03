Spaghetti mit Bohnen, Fenchel und Fleischbällchen

Köstliches Rezept für 4 Personen!

Zubereitung

Für die Fleischbällchen das Schweine-Faschierte in eine Schüssel geben. Den Fenchel putzen, waschen und klein würfeln. Die Schalotten abziehen und fein würfeln. In einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen und die Schalotten mit dem Fenchel darin hell anschwitzen, beiseitestellen und kurz abkühlen lassen. Das Ei, 1–2 EL Semmelbrösel, Zitronenabrieb, die Schalotten-Fenchel-Mischung, Salz, Pfeffer und eine Prise Chilipulver zum Faschierten geben, alles vermischen und zu einem formbaren Fleischteig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Semmelbrösel unterkneten. Aus der Masse Bällchen formen. Für die

Tomatensauce die dicken Bohnen abbrausen, kurz in Salzwasser blanchieren und häuten. Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein hacken. In einer Pfanne das Öl erhitzen und beides darin hell anschwitzen. Die stückigen Tomaten dazugeben und ca. 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Nach Bedarf ein wenig Wasser zugeben. Die Sauce mit Salz, Pfeffer, Oregano und Zucker würzen, die Bohnenkerne untermischen und alles noch ca. 5 Minuten köcheln lassen. Die Sauce abschmecken. In einer Pfanne das restliche Öl erhitzen und die Fleischbällchen darin ringsum in ca. 5–6 Minuten goldbraun braten. Die Pasta in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe al dente garen, anschließend abgießen, abtropfen und mit den Fleischbällchen unter die Sauce mischen. Alles leicht mit Pfeffer übermahlen und mit Basilikumblättchen sowie Parmesan bestreut servieren und genießen.