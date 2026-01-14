Ein Monat Koralmbahn: Molto bene!

Die neue Hochleistungsstrecke wird gut angenommen.
Stmk/Ktn. Vieles ist schneller geworden und hat sich verändert mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn vor einem Monat. Graz-Klagenfurt ist nun in 41 Minuten statt in rund drei Stunden verbunden. Und von Graz aus ist man nun in vier Stunden und neun Minuten am Meer - in Triest.
Genaue Reisezahlen fürs erste Monat gibt es erst in ein paar Tagen, nach 14 Tagen waren es bereits 160.000 Streckennutzer.
Künftig hofft man auf ein Gäste-Plus aus Italien: Mit Werbung in venezianischer, triestinischer und friulanischer Sprache sollen Graz und die Steiermark interessanter für Touristen aus diesen Regionen werden.