Neuer Bahnhof Weststeiermark
© ÖBB

27Jahre Bauzeit

Ein Monat Koralmbahn: Molto bene!

14.01.26, 11:14
Teilen

Die neue Hochleistungsstrecke wird gut angenommen. 

Stmk/Ktn. Vieles ist schneller geworden und hat sich verändert mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn vor einem Monat. Graz-Klagenfurt ist nun in 41 Minuten statt in rund drei Stunden verbunden. Und von Graz aus ist man nun in vier Stunden und neun Minuten am Meer - in Triest.   

Genaue Reisezahlen fürs erste Monat gibt es erst in ein paar Tagen, nach 14 Tagen waren es bereits 160.000 Streckennutzer.

Künftig hofft man auf ein Gäste-Plus aus Italien: Mit Werbung in venezianischer, triestinischer und friulanischer Sprache sollen Graz und die Steiermark interessanter für Touristen aus diesen Regionen werden.

