763-Mio.-Deal: Horner fixiert Formel-1-Comeback

Nach seinem Aus bei Red Bull steht Christian Horner vor einem Comeback in der Formel 1.

Kehrt Christian Horner schon 2026 in die Formel 1 zurück? Der im Sommer entlassene langjährige Teamchef von Red Bull Racing könnte seinen Traum nun tatsächlich verwirklichen.

Wie die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtet, soll Horner zusammen mit einem Investorenkonsortium den Kauf von Mehrheitsanteilen am französischen Team Alpine vorbereiten. Otro Capital, die derzeit 24 Prozent der Anteile von Alpine besitzen, soll die Verkaufsverträge sogar schon unterschrieben haben.

© GEPA

Comeback bei Alpine

Alpine war in der abgelaufenen Saison das schlechteste Team der Formel 1, geht 2026 aber mit Mercedes-Motoren an den Start und könnte von den neuen Regeln profitieren. Horner möchte Berichten zufolge nicht nur Teamchef seines neuen Rennstalls werden, er möchte auch auf der Management-Ebene als Mitbesitzer das Sagen haben.

© Getty

Hierbei könnte es noch zu Unstimmigkeiten kommen, denn derzeit hat Formel-1-Zampano Flavio Briatore das Ruder beim französischen Team in der Hand.