Zum "Die Geissens"-Jubiläum: DARAUF hätte Robert gerne verzichtet

Die Reality-TV-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ feiert 15 Jahre auf RTL II. Robert Geiss blickt mit der deutschen "Bild"-Zeitung auf die schönsten Momente und die schwersten Erlebnisse der vergangenen Jahre zurück.

Robert Geiss hebt besonders die gemeinsamen Reisen mit seinen Töchtern Davina (22) und Shania (21) hervor: "Für mich ist es ein Privileg, so viel Zeit mit meiner Familie verbracht zu haben – und das sogar von Kameras für die Ewigkeit festgehalten." Höhepunkt war auch die Jubiläumsparty in Dubai, bei der sogar seine Schwester Tina und sein Vater Reinhold zu Besuch kamen.

Auf die Frage nach dem schönsten Erlebnis antwortet Robert: "Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist eher die Summe aus vielen Erlebnissen. Ich bin sehr dankbar, die Kindheit meiner beiden Töchter miterlebt zu haben. Das können nicht viele Väter von sich behaupten."

Schockmoment: Überfall in Saint-Tropez

Doch nicht alles verlief unbeschwert. Im Sommer 2025 wurden Carmen (60) und Robert Opfer eines brutalen Überfalls auf ihr Luxus-Anwesen in Saint-Tropez. Vier bewaffnete Täter drangen ins Wohnzimmer ein, bedrohten das Paar mit Schusswaffen, und Carmen erlitt eine Schnittverletzung am Hals. Sachwerte wie Bargeld, Schmuck und Luxustaschen wurden gestohlen, der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. "Auf alles, was mit dem Überfall zu tun hatte, hätte ich gern verzichtet.", blickt der Multi-Millionär nochmal zurück.

Auf die Frage, ob er mit dem Wissen von heute etwas anders machen würde, meint Geiss: "Eigentlich nicht. Am Ende des Tages soll alles im Leben so kommen, wie es soll. Im Nachhinein ist man immer schlauer – aber ich würde nichts anders machen. Wir sind ja auch immer wir selbst und verstellen uns nicht." Die Geissens wollen das Format jedenfalls weiterführen: "Wenn es nach uns geht, gibt es das Format auch in 15 Jahren noch. Aufhören ist aktuell überhaupt kein Thema."