Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Ansturm auf Schönbrunn-Standorte: 5,26 Mio. Eintritte im Vorjahr
© APA/MAX SLOVENCIK

Besucherplus

Ansturm auf Schönbrunn-Standorte: 5,26 Mio. Eintritte im Vorjahr

14.01.26, 11:26
Teilen

Schloss Schönbrunn mit fast vier Millionen Besucherinnen und Besuchern - sowie: Rekordbesuch in Schloss Hof. 

Die Schönbrunn Group meldet für das abgelaufene Jahr 2025 für alle Standorte einen Besucherzuwachs. Die Gesamtzahl der Gäste stieg von rund 4.776.000 im Jahr 2024 auf 5.260.000 Besucher. Laut Geschäftsführer Klaus Panholzer kam der größte Anteil erneut aus Deutschland, gefolgt von Gästen aus den USA.

Meisten Gäste aus Deutschland

In Schloss Schönbrunn zählte man - inklusive der Angebote am Areal - rund 3.963.000 Eintritte, was ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahr ausmache, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten circa 927.000 Menschen (6 Prozent mehr), das Möbelmuseum Wien 62.000 (18 Prozent mehr). In Schloss Hof wurde mit 308.000 Gästen (19 Prozent Steigerung) ein Rekordbesuch verzeichnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden