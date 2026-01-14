Ansturm auf Schönbrunn-Standorte: 5,26 Mio. Eintritte im Vorjahr

Schloss Schönbrunn mit fast vier Millionen Besucherinnen und Besuchern - sowie: Rekordbesuch in Schloss Hof.

Die Schönbrunn Group meldet für das abgelaufene Jahr 2025 für alle Standorte einen Besucherzuwachs. Die Gesamtzahl der Gäste stieg von rund 4.776.000 im Jahr 2024 auf 5.260.000 Besucher. Laut Geschäftsführer Klaus Panholzer kam der größte Anteil erneut aus Deutschland, gefolgt von Gästen aus den USA.

Meisten Gäste aus Deutschland

In Schloss Schönbrunn zählte man - inklusive der Angebote am Areal - rund 3.963.000 Eintritte, was ein Plus von zehn Prozent zum Vorjahr ausmache, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten circa 927.000 Menschen (6 Prozent mehr), das Möbelmuseum Wien 62.000 (18 Prozent mehr). In Schloss Hof wurde mit 308.000 Gästen (19 Prozent Steigerung) ein Rekordbesuch verzeichnet.