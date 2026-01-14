Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 34.050 aktien down -0.44% Andritz AG 70.05 aktien up +0.65% BAWAG Group AG 133.10 aktien up +2.31% CA Immobilien Anlagen AG 24.340 aktien down -1.7% CPI Europe AG 15.840 aktien down -1.06% DO & CO Aktiengesellschaft 209.00 aktien down -0.24% EVN AG 27.850 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 105.30 aktien up +0.29% Lenzing AG 24.600 aktien equal +0% OMV AG 49.100 aktien down -0.53% Oesterreichische Post AG 32.400 aktien equal +0% PORR AG 32.400 aktien down -0.92% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.380 aktien up +1.69% SBO AG 31.900 aktien down -1.39% STRABAG SE 82.90 aktien up +0.36% UNIQA Insurance Group AG 15.420 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 62.40 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.20 aktien up +0.15% Wienerberger AG 29.080 aktien up +0.97% voestalpine AG 39.200 aktien down -1.85%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
audi rs3

Volkswagen-Tochter

Audi 2025 mit schmerzhaftem Minus: Weniger Auto-Verkäufe

14.01.26, 09:27 | Aktualisiert: 14.01.26, 10:36
Teilen

Audi-Absatz sank weltweit um 2,9 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge. Trump-Hammer und China-Konkurrenz setzten der Volkswagen-Tochter zu.

Die neuen US-Zölle machen der Volkswagen-Tochter Audi zu schaffen. Der Absatz des deutschen Autobauers sank nach Angaben vom Mittwoch im vergangenen Jahr weltweit um 2,9 Prozent auf gut 1,6 Millionen Fahrzeuge. Audi sprach von anspruchsvollen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

"Nicht nur eine intensive Wettbewerbssituation in China, sondern auch die amerikanische Zollpolitik stellten die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen und wirkten sich auf das internationale Konsumverhalten aus", hieß es. Auch solide Ergebnisse in anderen Teilen der Welt konnten diese Einflüsse demnach nicht ganz ausgleichen.

Trump-Hammer: Zölle bremsten US-Geschäft

Zum Jahresschluss seien die Auslieferungen über dem Vorjahresniveau gelegen. Audi hatte in den vergangenen Jahren eine Reihe neuer Modelle auf den Markt gebracht, die erst nach und nach in den Verkauf gehen.

Allein für die USA und Kanada meldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,2 Prozent. Die Marke mit den vier Ringen leidet darunter, dass sie über keine eigene Produktionsstätte in den USA verfügt und in ihrem US-Geschäft vollständig auf Importe angewiesen ist. Der Bestseller, das SUV Q5, kommt aus einem Werk in Mexiko. Andere Modelle werden aus Europa eingeführt. Audi strebt eine eigene Produktion in den USA an und prüft dazu verschiedene Optionen. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hatte zuletzt die Erwartungen gedämpft: Maßgeblich für eine Entscheidung sei eine umfangreiche finanzielle Unterstützung des amerikanischen Staates, welche es bisher nicht gebe, hatte er in einem Interview gesagt.

Sehr harte Konkurrenz auf chinesischem Markt

In China verkaufte Audi fünf Prozent weniger Fahrzeuge. In der Volksrepublik sind westliche Autobauer unter zunehmendem Druck, vor allem auf dem Wachstumsmarkt mit Elektroautos. Audi will gemeinsam mit seinem Partner Saic mit einer neuen Marke sein Geschäft wieder in Schwung bringen. Die ersten Fahrzeuge wurden im Herbst an die Kunden übergeben.

Auch für die anderen deutschen Autobauer ging es 2025 abwärts. Volkswagen verkaufte konzernweit 0,5 Prozent weniger Fahrzeuge, Mercedes-Benz meldete im Hauptgeschäft mit Autos einen Rückgang um neun Prozent auf 1,8 Millionen Fahrzeuge, BMW verkaufte von der Kernmarke 1,4 Prozent weniger Autos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden