Vorstand Ernst Huber mit DADAT auf Erfolgskurs
© DADAT / Weissbild

Online-Broker

Österreichische Dadat Bank bietet Kryptohandel an

14.01.26, 09:56
Die DADAT Bank erweitert ihr Angebot und bietet ihren Kunden die Möglichkeit zum Kryptohandel mit 50 Krypto-Assets an.

Die DADAT Bank – eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG – erweitert das Angebot für ihre Kunden um den Handel mit Kryptowerten. Die Tochtergesellschaft DADAT Krypto GmbH hat von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine eigene MiCAR-Zulassung zur Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte erhalten. Über die gewohnte DADAT Bank Trading App oder das Web-Portal können Kundinnen und Kunden ab sofort Kauf- und Verkaufsaufträge für digitale Kryptowerte über die DADAT Krypto GmbH erteilen.

Handel mit Kryptowerten komplettiert das Angebot

„Wir entwickeln unser Angebot kontinuierlich weiter, um unseren Kundinnen und Kunden Top-Lösungen zu bieten. Der Kryptohandel ist ein weiterer konsequenter Schritt, um unseren Kunden ein umfassendes Anlageuniversum zu bieten.

Der Handel mit Kryptowerten funktioniert dabei genauso einfach wie mit klassischen Wertpapieren. Natürlich sind Investments in Kryptowerte besonders riskant, die Aufklärung über die bestehenden Risiken ist uns daher ein zentrales Anliegen.

Zum Start stehen knapp 50 handelbare Kryptowerte zur Verfügung, darunter die bekanntesten, wie Bitcoin und Ethereum. Wir sind somit die erste österreichische Bank, die mit der DADAT Krypto Gmbh über eine Tochtergesellschaft über eine eigene MiCAR Zulassung verfügt“, erklärt Ernst Huber, der als Vorstand der Schelhammer Capital Bank AG insbesondere auch für die DADAT Bank verantwortlich ist.

Attraktive Konditionen und höchste Sicherheitsstandards

Die Gesamtgebühr für den Handel beträgt 0,75 Prozent des Kurswerts, wovon 0,25 Prozent auf fremde Spesen und 0,50 Prozent auf Spesen der DADAT Krypto GmbH entfallen. Bei Orders unter 500 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von einem Euro verrechnet. Die Verwahrung der Kryptowerte erfolgt bei der Tangany GmbH mit Sitz in München, einer spezialisierten deutschen Verwahrgesellschaft. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von höchsten Sicherheitsstandards und einer professionellen, regulierten Verwahrinfrastruktur.

Steuereinfach für österreichische Kunden

Das Angebot ist für österreichische Anlegerinnen und Anleger besonders vorteilhaft, da es steuereinfach ist. Die DADAT Bank behält die Kapitalertragsteuer (KESt) ein und führt sie direkt an die Finanzbehörden ab. Als Geschäftsführer der neu gegründeten DADAT Krypto GmbH fungieren Marina Daichendt und Mario Rasser.

