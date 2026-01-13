Handelsriese zu Mercosur: Frischfleisch nur aus Österreich

Frischfleisch (Rind, Schwein, Kalb) bei Spar ist und bleibt 100 % österreichisch, stellt das Handelsunternehmen zum EU-Mercosur-Pakt klar.

Freihandel ja, aber höchste Lebensmittelstandards und heimische Herkunft bleiben für Spar unverrückbar, teilt das Unternehmen mit. Anlässlich des beschlossenen MERCOSUR-Abkommens bekräftigt der Händler die grundsätzlich positive Haltung zu freiem Handel. Gleichzeitig stellt SPAR-Vorstand Markus Kaser klar: Bei Lebensmittelsicherheit, Qualität und Herkunft macht Spar keine Kompromisse.

Markus Kaser, Spar-Vorstand © SPAR/Eva trifft. Fotografie

„Freihandel ist wichtig, darf aber niemals zulasten von Lebensmittelsicherheit und Qualität gehen. SPAR steht klar zu Österreichs Landwirtschaft und zu höchsten Standards – beispielsweise bei Rindfleisch“, sagt Spar-Vorstand Markus Kaser.

Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft mit der heimischen Landwirtschaft: SPAR setzt bei Rindfleisch auf Betriebe wie jenen der Familie Kreuzer aus Krottendorf (NÖ). © SPAR/Johannes Brunnbauer

Spar: "Stehen zu Österreichs Landwirtschaft"

Bei so sensiblen Produkten wie Lebensmitteln muss eine besondere Sorgfalt vorherrschen. SPAR hat hier eine eindeutige Linie und wird auch in Zukunft heimischen Lebensmitteln, insbesondere bei Frischfleisch (Rind, Schwein, Kalb) den Vorzug geben. So hat SPAR beispielsweise noch nie Rindfleisch aus Südamerika geführt und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Frischfleisch (Rind, Schwein, Kalb) bei SPAR ist und bleibt zu 100 Prozent österreichisch.

Die Entscheidung unterstreicht die langjährige Partnerschaft mit Österreichs Landwirtschaft. SPAR stärkt den heimischen Landwirt:innen bewusst den Rücken und setzt auf kurze Transportwege, transparente Herkunft und hohe Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Darauf können sich die Kund:innen von SPAR verlassen. Denn für SPAR gehören wertvolle, gute Lebensmittel und eine starke regionale Landwirtschaft untrennbar zusammen.