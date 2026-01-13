Kindergärtnerinnen endeckten Leiche: Kein Fremdverschulden

Die Leiche des Mannes soll an die Wand angelehnt gewesen sein.

Bei einem toten Mann, den Kindergartenpädagoginnen vergangenen Donnerstag bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach vorgefunden haben, gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Das habe eine Obduktion ergeben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zur Klärung der Todesursache werde das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung abgewartet, das voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen werde, hieß es weiter.

Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an die Wand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte den Fund einer verstorbenen Person, nähere Angaben dazu gab es vorerst aber nicht.

Die Einsatzkräfte wurden von den entsetzten Mitarbeiterinnen verständigt, Polizei inklusive Spurensicherung sowie die Feuerwehr rückten letzte Woche zum der Einrichtung nebst dem Forachwäldchen aus. Eltern und Kinder wurden über den mehr als verstörenden Vorfall informiert. Der Kindergartenbetrieb wurde trotz der Ereignisse regulär aufgenommen.