Auftritt ohne Make-Up: Lady Gaga begeistert auf Oscar-Bühne

Lady Gaga ist bei der Oscar-Verleihung ungeschminkt, in Jeans und T-Shirt aufgetreten.

Nur wenige Stunden, nachdem sie auf dem roten Teppich in einem schwarzen Versace-Kleid mit Tropfen-Taille, roten Lippen und schwarzen Smokey Eyes umwerfend aussah, betrat die Sängerin die Bühne in einem völlig anderen Look.

Sie tauschte das Kleid gegen ein T-Shirt, zerrissene Jeans und Converse-Sneakers ein und entfernte ihr dramatisches Make-up für eine reduzierte Interpretation von "Hold My Hand" aus Top Gun: Maverick.

Schon vor Wochen gab es Gerüchte, dass Gaga bei den 95. Academy Awards auf der Bühne stehen würde, um den für den Oscar nominierten Song zu performen.

Bei der Vorstellung des Songs sagte Gaga: "Wir brauchen manchmal Helden. Es gibt überall um uns herum Helden.... Vielleicht findest du heraus, dass du dein eigener Held sein kannst, selbst wenn du dich innerlich gebrochen fühlst."

Der Auftritt war dem Original-Regisseur von Top Gun, Tony Scott, gewidmet, dessen Bild nach dem Song auf der Leinwand eingeblendet wurde. Scott verstarb im August 2012.