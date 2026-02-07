Alles zu oe24VIP
Rayo Vallecano
Kurz vor Anpfiff

Fußball-Beben: Spieler-Streik in La Liga

07.02.26, 13:17
Aufregung in Spaniens höchster Spielklasse: Ein Spielerstreik sorgt für Chaos beim Spielplan.

Die spanische La Liga stürzt am Samstag überraschend ins Chaos. Grund dafür ist ein Spieler-Streik kurz vor Anpfiff des Spiels.

Betroffen davon ist das Keller-Duell zwischen Rayo Vallecano und Real Oviedo. Die Spieler des Madrider Vereins haben öffentlich das Klub-Management kritisiert, weil der Verein "inakzeptable Bedingungen" im Stadion und im Trainingszentrum habe.

Einerseits sollen die Plätze unbrauchbar sein und die Duschen kein Warmwasser haben. Man habe schon vor Monaten versucht, mit der Klub-Führung zu reden, bislang gab es allerdings keine Besserung der Verhältnisse.

Unterstützung vom Trainerstab

Als Reaktion streiken die Spieler nun, das für Samstag (13 Uhr) geplante Spiel wurde von der Liga vorerst verschoben. Die Mannschaft richtete sich am Freitagabend mit einem gezeichneten Statement an die Öffentlichkeit und erhielt dabei auch die Unterstützung des Trainerstabs und der spanischen Spieler-Vereinigung.

Rayo Vallecano
Wann das Spiel nachgeholt wird, ist vorerst nicht bekannt.

