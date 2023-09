Dschungelkönig schmust jetzt Sila Şahin

Tara Tabithas Ex-Freund turtelt nun mit einem "GZSZ"-Star

Im Dschungelcamp 2022 machte er noch ATV-Sternchen Tara Tabitha schöne Augen. Das Liebes-Drama brachte ihm gar den Sieg ein. Jetzt geht Filip Pavlovic mit einer anderen TV-Akteurin auf Tuchfühlung. Der 29-Jährige will als Schauspieler durchstarten und hat soeben seine erste Rolle ergattert. Ab 6. Dezember wird er in der RTL-Serie "Alles was zählt" sein Debüt feiern.

© Getty Images Sila Sahin schmust im TV mit Filip Pavlovic ×

Sila Sahin erobert Pavlovics Herz

In der Serie spielt er unter anderem an der Seite von "GZSZ"-Star Sila Sahin-Radlinger (37). Als Getränkelieferant Lars Orth verliebt er sich auf den ersten Blick in Influencerin Miray Öztürk (Sahin). Dabei sollen die beiden auch Lippenbekenntnisse austauschen. Die Dreharbeiten haben jedoch erst begonnen. Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden, bis sie Pavlovic in Action erleben.