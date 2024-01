ÖFB-U21-Teamkapitän wechselt fix nach Italien

Matthias Braunöder wechselt leihweise von der Austria bis Sommer zu Como 1907. Der Klub aus der italienischen Serie B ist auf Aufstiegskurs und besitzt anschließend eine Kaufoption

Der aktuelle U21-Teamkapitän durchlief seit 2011 den gesamten Nachwuchs und die Akademie von Austria Wien und absolvierte in der Kampfmannschaft 97 Spiele für die Veilchen. Braunöder: "Die Austria ist mein Verein und wird es immer bleiben. Ich habe hier meine Kindheit, Jugend und meine ersten Profi-Jahre verbracht und unvergessliche Erfahrungen gemacht. Ich denke aber, dass jetzt der richtige Moment für mich ist, den Schritt ins Ausland zu machen. Ich habe bei Como 1907 die Möglichkeit, mich in Italien durchzusetzen und den Aufstieg in die Serie A zu schaffen. Danke, dass mir die Austria diese Chance ermöglicht hat."

Der italienische Klub präsentierte Braunöder über die sozialen Netzwerke als neuen Transfer.

Fabregas als neuen Trainer

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Motz hat bei Como die greifbare Chance, nächste Saison in der Serie A gegen Top-Teams wie Juventus, Inter Mailand & AC Milan zu spielen – sein Trainer dort ist der ehemalige Weltklassespieler Cesc Fàbregas. Deshalb kann ich nachvollziehen, warum dieser Wechsel für ihn sehr reizvoll ist, wenngleich der Abgang für uns als Verein schmerzhaft ist.