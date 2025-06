DJ Ötzi: Trauriges Familiengeheimnis enthüllt

Laut Medienberichten soll er bei gewissen Fragen schweigen. Eine enge Verwandte lud er angeblich nicht einmal zu seiner Hochzeit ein.

Er berührt mit seiner Offenheit, spricht über Armut, Ablehnung, Einsamkeit – doch ein Kapitel bleibt bei DJ Ötzi (54) konsequent ausgespart: seine Halbschwester Christine Raffler (52). Während der Sänger mit bewegenden Erzählungen aus seiner Kindheit regelmäßig für Gänsehaut sorgt, taucht sie in keinem davon auf. Dabei hat auch sie eine Geschichte zu erzählen – und eine klare Frage: Warum schweigt Gerry über mich?

Die unbekannte Schwester

Christine Raffler ist eine Frau, die wie ihr berühmter Bruder viel durchgemacht hat. Nach einem schweren Autounfall kämpfte sie sich mit zertrümmertem Becken, inneren Verletzungen und zahlreichen Brüchen zurück ins Leben. Wochenlang lag sie im Koma – doch sie gab nicht auf. "Ich werde gesund", sagte sie sich. Und sie hielt Wort. Auf der Intensivstation lernte sie den Krankenpfleger Georg kennen, verliebte sich, heiratete, gründete eine Familie.

Falsches Hochzeitsdatum

Währenddessen feierte DJ Ötzi 2001 seine Hochzeit mit Sonja – ohne Christine. Sie war laut Intouch nicht eingeladen. „Ich war sehr traurig, als ich davon erfuhr. Ich kann bis heute nicht verstehen, dass ich nicht dabei sein durfte“, sagt sie rückblickend. Laut Christine hatte sie das Datum der Hochzeit falsch übermittelt bekommen – ob aus Versehen oder Absicht, bleibt offen. „Es hat wehgetan.“





Ein blinder Fleck in der Familiengeschichte

Der Sänger, mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, spricht häufig über den Verlust seiner Mutter, das angespannte Verhältnis zum Vater, die Zeit auf der Straße. Es ist eine Geschichte von Schmerz und Aufstieg, die vielen Mut macht. Doch das Verhältnis zu seiner Halbschwester bleibt ein blinder Fleck. Von ihr erzählt er nie – weder in Interviews, noch in seiner Biografie. Dabei wäre auch diese Geschichte eine, die berühren würde. Vielleicht sogar versöhnen.

Was genau hinter dem Schweigen steckt, weiß nur er selbst. Vielleicht ist es ein Kapitel, das zu schmerzhaft ist. Vielleicht eins, das noch geschrieben werden muss. Doch eines ist sicher: In der Lebensgeschichte von DJ Ötzi fehlt bisher ein Name, der dazugehört.