Schlagerstar Melissa Naschenweng: So sexy war Bauernarbeit noch nie

Die Schlagerqueen posiert im hautengen Under-Armour-Ensemble auf ihrem frisch gemähten Rasen. Für die Fans ein Augenschmaus.

Schlagerstar Melissa Naschenweng bringt einmal mehr Heimatgefühl, Humor und Sex-Appeal auf einen Nenner – und das mitten in der Heuernte. In hautenger Sportkleidung von Under Armour posiert die 34-Jährige auf frisch gemähtem Feld, eine traditionelle Sichel neben sich. So lässig und gleichzeitig sinnlich wurde Landwirtschaft selten inszeniert.

Auf Instagram sorgt sie mit den Bildern für Furore: Fast 19.000 Likes sammelte der Beitrag in kurzer Zeit, dazu unzählige Kommentare von Fans, die begeistert auf das Zusammenspiel aus Naturverbundenheit und Charme reagieren. In ihrer Caption bleibt Melissa gewohnt schlagfertig:

„I lieg derweil schon im Bauernspa. Seids schon fertig mit‘n mahn?

Jo klar – Heu liegt!

NA – bin im Stress!

Frag net…“ schreibt sie.





Neuer Song

Dass die Sängerin nicht nur bei der Arbeit am Feld Vollgas gibt, beweist sie auch musikalisch. In einem weiteren Posting kündigt sie an, dass gerade ein neuer Song fertig produziert wurde – ein weiteres Kapitel im Erfolgsbuch der Kärntnerin, die mit ihrer bodenständigen, aber selbstbewussten Art längst zur Kultfigur im deutschsprachigen Schlager geworden ist. Ob in Dirndl, Lederhose oder Sportoutfit: Melissa Naschenweng bleibt sich treu – authentisch, frech und unverwechselbar.