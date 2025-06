× Melissa Naschenweng rockt Schwadorf

Am Samstag heißt es in Schwadorf bei Wien rein in die Lederhosen und das Dirndl, wenn die Schlager-Queen in der Stadt ist.

Sie ist neben Andreas Gabalier DER Schlager-Star Österreichs. Ausverkaufte Hallen, Top-Platzierungen in den Charts und eine pinke Lederhose - das ist Melissa Naschenweng. Und darauf dürfen sich alle Schwadorfer am kommenden Samstag, den 7. Juni, freuen. Denn dann wird die Chart-Stürmerin beim ersten Sportler Open Air in der Wiener Peripherie ihre Hit-Show abliefern. Melissa Naschenweng © Instagram Die siebenmalige Amadeus Award-Gewinnerin, wird im Rahmen ihrer Open Air Tour ihr einziges Konzert im Osten Österreichs geben – und gleichzeitig ihr erstes Stadionkonzert feiern! Fans dürfen sich auf eine mitreißende Show voller Energie, Emotionen und ihrer größten Hits freuen. © zeidler × Bevor Melissa die Bühne rockt, sorgen Die Schlagerpiloten, Chekka-Noe und Crowdfleckerl für beste Stimmung und machen das Open Air Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis! Unterstützt wird der Auftritt von Wolfgang Pöllmann, Alexander Holzer und ihrem Portofino Vienna.