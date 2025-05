Andreas Gabalier: Seine Mama verrät Geheimnis aus seiner Vergangenheit

Gabaliers Mama Huberta gibt Einblick: So wurde ihr Andi reich.

Andreas Gabalier hat es längst geschafft - er ist ein erfolgreicher Sänger, der sich ein Vermögen erarbeitet hat.

Doch, wie kam es zu dieser steilen Karriere und vor allem, wie war seine Einstellung zu Geld früher? Wie deutsche Medien nun berichten, hat Mama Huberta genauer Einblick gegeben. Sie verriet, dass Andi schon sehr früh Geld verdienen musste, um über die Runden zu kommen.

Mama verrät Details

Huberta geht näher darauf ein, was ihr Sohn gemacht hat: "Er hat früh gearbeitet – am Wörthersee als Kellner und Bootsvermieter." Trotzdem die Tage oft lang und hart waren, soll Andi alles nicht bitterernst genommen haben, so seine Mama: "Er hat immer gesagt: Geld ist nur Geld".

Beruflich läuft es bestens, privat hätte er einen Wunsch gehabt - Vater zu werden. Doch dafür fühle er sich langsam zu alt, sagte er vor kurzem. Der Sänger ist vergangenen November 40 Jahre alt geworden.