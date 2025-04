Schlager-Star Gabalier wurde zum Opfer von Betrugsmasche

Betrüger nutzen die Stimme von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier für ihre dreiste Masche.

Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier soll dem ORF ein Interview auf Englisch gegeben haben? Klingt eigenartig? Ist es auch. Denn: Jenes "Interview", dass derzeit im Netz kursiert, ist ebenso gefälscht, wie eine ähnlich nachgebaute "orf.at"-Website, wo das Gespräch zu finden ist.

Was ist passiert? Schlager-Star Andreas Gabalier (40) wurde zum Opfer von der bekannten Betrugsmasche "Voice Cloning" (Anm. KIs können durch kurze Audioaufnahmen die Stimme einer Person klonen). Betrüger benutzen dabei die Stimme eines Promis dazu, um etwa ein Interview zu fälschen. In Gabaliers Fall gibt er in dem Fake-Interview Anlagetipps für Krypto-Investments.

Das kann man tun, wenn man betroffen ist

Die Masche ist vor allem im Anlagebetrug derzeit verbreitet und nicht neu. Immer wieder nutzen die Betrüger prominente Namen, um Menschen auf unseriöse Investment-Plattformen zu locken. So sind etwa Armin Assinger, Mirjam Weichselbraun, und Alexander Van der Bellen bereits ins Visier der Betrüger geraten. Dieses Mal wurde Andreas Gabalier zur Zielscheibe dieser bekannten Betrugsform.

Was kann man tun, wenn man von diesem Betrug betroffen ist: Man sollte umgehend die Bank informieren und rechtliche Schritte prüfen.