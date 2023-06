Assinger tobt nach Vorwürfen: ''Rechtliche Schritte eingeleitet''

ORF-Star Armin Assinger tobt auf Instagram und warnt: ''Lasst Euch nicht verarschen!''

Millionenshow-Moderator und Ex-Skirennläufer Armin Assinger warnt vor einer fiesen Betrugsmasche bei der Cyber-Kriminelle den Namen und Fotos der berühmten Persönlichkeit verwenden, um andere Internet-Nutzer damit zu täuschen.

"Wie man am guten Deutsch erkennen kann - totaler FAKE!", tobt Assinger in seiner Instagram-Story sichtlich ironisch über die Betrugsmasche, die unter anderem auch ein bearbeitetes Bild von Assinger zeigt, wie er gerade angeblich von Polizisten abgeführt wird. Der Titel des Fake-Artikels: „Vorwürfe gegen Armin Assinger bestätigt". Zu einem weiteren Screenshot der betrügerischen Inhalte warnt Assinger: „Lasst Euch nicht verarschen!" Außerdem kündigt er an, rechtliche Schritt dagegen einzuleiten.

So läuft die Betrugsmasche ab

Die Betrüger schalten mit ihren Fake-Artikeln gezielt Werbeanzeigen auf Social Media, in denen berühmte Persönlichkeiten angeblich für Dinge werben, wie zum Beispiel Tradingprogramme oder Kryptowährungen.

Auch ORF-Anchor Armin Wolf wird häufig für solche Betrugs-Kampagnen missbraucht. oe24 berichtete. "Leider lässt sich gegen den betrügerischen Dreck nicht mit vertretbarem Aufwand vorgehen", so Wolf zu den Cyberkriminellen. "Man findet hinter den Anzeigen niemanden, den man letztlich klagen kann und bleibt - neben dem enormen Zeitaufwand - auch noch auf den Anwaltskosten sitzen", berichtet er und rät seinen Followern nicht auf solche Betrugsseiten zu klicken.