''Übles Gesindel'', ''betrügerischer Dreck'': Armin Wolf tobt

ORF-Anchor Armin Wolf warnt vor einer Betrugsmasche bei der Interkriminelle Namen und Fotos von bekannten Persönlichkeiten nehmen um damit User zu täuschen.

ZiB2-Moderator Armin Wolf warnt via Twitter vor Internetkriminellen, die seinen Namen für Betrugsmaschen benutzen. "Ich werbe nicht für Tradingprogramme, noch für Kryptowährungen, Medikamente, Heilbehelfe oder sonstwas. Das ist alles Internet-Kriminalität mit gestohlenen Fotos und erfundenen Texten", schreibt Wolf auf seinem Twitter-Profil und warnt seine Follower: "Selbstverständlich sind das FAKES!" "Übles Gesindel", tobt er über die Betrugsmasche.

Und das nächste Fake.

Übles Gesindel! pic.twitter.com/YG2zpSPNGx — Armin Wolf (@ArminWolf) June 13, 2023

So läuft die Betrugsmasche: User werden über Werbung auf Webseiten gelockt, in denen Promis angeblich für zum Beispiel Tradingprogramme oder Kryptowährungen werben – in Wahrheit sind diese angeblichen Interviews allerdings gefälscht. "Leider lässt sich gegen den betrügerischen Dreck nicht mit vertretbarem Aufwand vorgehen", sagt Armin Wolf. "Man findet hinter den Anzeigen niemanden, den man letztlich klagen kann und bleibt - neben dem enormen Zeitaufwand - auch noch auf den Anwaltskosten sitzen", berichtet er und rät seinen Followern nicht auf solche Betrugsseiten zu klicken.

Das Thema um diese Betrugsmasche ist nicht neu: Bereits vor Jahren warnte Armin Wolf auf seinem Blog vor "Werbe-Postings mit Fotos von mir [...], in denen ich angeblich das Geheimnis meiner 'jüngsten geheimen Investition' oder meines 'Reichtums' verraten würde. Das ist natürlich alles FAKE."