ORF-Anchor Armin Wolf liefert sich Twitter-Streit mit FPÖ-Nepp

ZiB2-Moderator Armin Wolf und Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp lieferten sich nach dem ORF-Interview mit Julian Hessenthaler, einem der Drahtzieher des Ibiza-Videos, einen Schlagabtausch.

Wien. Wegen eines umstrittenen Interviews und einem peinlichen Fehler zofften sich ORF-Moderator Armin Wolf und FPÖ-Politiker Dominik Nepp auf Twitter. Auslöser des Streites war zunächst das Interview am Mittwochabend mit Hessenthaler, einem der Drahtzieher des Ibiza-Videos. Er stellte sich in der ZiB2 den Fragen von ORF-Anchorman Armin Wolf. Anlass für das Gespräch war der vierte Jahrestag des Ibiza-Videos. Nach der Veröffentlichung trat der damalige FPÖ-Vizekanzler HC Strache zurück – die schwarz-blaue Koalition zerbrach.

Julian Hessenthaler wurde 2022 unter anderem wegen Kokainhandels zu dreieinhalb Jahre Haft verurteilt – der 41-Jährige kam mit Fußfessel wieder auf freiem Fuß. Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp kritisierte nun den Auftritt Hessenthalers im ORF am Mittwoch. "Welche Kontakte hat Hessenthaler, dass er in der ZIB2 auftreten kann? War er Pistenpreparator am Küniglberg? #HerrHolle", schrieb Nepp und machte dabei einen Rechtschreibfehler im Wort "Pistenpräparator". Diesen Fehler griff ZiB2-Moderator Armin Wolf auf und konterte: "Sie sagen ja leider immer ab ... Und ich dachte, Deutschkenntnisse wären Ihnen wichtig? Pro-Tipp: Prä... nicht Pre..."

Der Wiener FPÖ-Chef auf ganz lustig.

Aber immerhin zahlt er für ein blaues Hakerl und darf seine Tweets nachträglich ausbessern. (Lustiger werden sie damit leider auch nicht.) pic.twitter.com/SKXPWFjyL4 — Armin Wolf (@ArminWolf) May 17, 2023

Auf den Hinweis hin, änderte Dominik Nepp seinen Tweet und besserte den Fehler aus. Wolf legte nach: "Der Wiener FPÖ-Chef auf ganz lustig. Aber immerhin zahlt er für ein blaues Hakerl und darf seine Tweets nachträglich ausbessern. (Lustiger werden sie damit leider auch nicht.)"