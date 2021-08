Der ATV-Star Gerhard Doser ist tot. Der Schauspieler war bekannt durch die Serie "Wir leben im Gemeindebau."

Wie der TV-Sender ATV heute auf Facebook bekanntgab ist der Star aus der Serie "Wir leben im Gemeindebau", Gerhard Doser gestorben. "Wir denken an dich und du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, Herr Doser!", schrieb der Sender und fügt hinzu: "Ein herzensguter Mensch, die Seele vom Gemeindebau, der liebenswerteste Detektiv Österreichs ist leider von uns gegangen. Wir denken an dich und du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, Herr Doser!"

Fans trauern

Gerhard Doser war das Oberhaupt der "Gemeindebau"-Familie von ATV. Fans trauern um den Kult-Wiener: Bereits gestern machten Traueranzeigen unter den Anhängern Dosers auf Facebook die Runde. Bestätigung gab es aber noch keine – bis heute. ATV gab bekannt, dass der Gemeindebau-Sheriff verstorben ist.