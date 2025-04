× Volks-Rock'n'Roller abgetaucht: Wo ist Andreas Gabalier?

Im Januar 2025 kündigte Andreas Gabalier (40) voller Euphorie seine große „Ein Hulapalu Auf Uns“-Tour durch Deutschland und Österreich an. Ab Juni will der Volks-Rock’n’Roller wieder die großen Bühnen erobern. Doch seit dieser Ankündigung herrscht auffällige Funkstille

Unter seinem letzten Instagram-Post, einem unpersönlichen Oster-Gewinnspiel, häufen sich mittlerweile die besorgten Kommentare. Viele treue Anhänger fragen sich, wo ihr Idol steckt. „Das Konzert ist mir völlig egal, wichtiger wäre, mal wieder was von dir zu hören! Hoffe, es geht dir gut!“, schreibt eine besorgte Nutzerin aus Bayern. Und sie ist nicht die Einzige: Zahlreiche Fans äußern ähnliche Sorgen.

© zeidler ×

Dabei war Andreas Gabalier in den vergangenen Jahren an Ostern sonst immer aktiv. Noch 2023 teilte er ein Foto mit seiner geliebten „Hermine-Oma“. In diesem Jahr blieb es jedoch gespenstisch ruhig. Zwar zeigten seine Brüder Willi und Toni, der mit Melissa Naschenweng liiert ist, fröhliche Ostergrüße – von Andreas selbst jedoch keine Spur. Auch auf den Bildschirmen wurde es ruhig um den Chartstürmer. Zuletzt trat er am 15. Februar in der „Giovanni Zarrella Show“ auf und präsentierte dort seine Single „Jukeboxblues“. Zuvor war er noch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und dem bekannten „Kitz-Charity-Race“ zu sehen. Seitdem verliert sich seine Spur.

Ralf Möller und Andreas Gabalier © babiradpicture/Oliver Schmitt ×

Auch in Velden, wo Gabalier als Wörthersee-Botschafter bekannt ist, wurde er nicht gesichtet. Hier beschäftigt ihn derzeit ein heikles Thema: Ein laufendes Verfahren wegen einer möglichen Widmungsumgehung bedroht sein luxuriöses Penthouse – es könnte sogar der Abriss drohen. Kein Wunder, dass der Sänger da lieber die Ruhe sucht. Eine Zuflucht findet Andreas Gabalier in der Steiermark, genauer gesagt in der idyllischen Ramsau. Dort hat er ein 400 Jahre altes Bauernhaus liebevoll restauriert. Weit weg vom Trubel gönnt er sich vielleicht hier eine Auszeit, verbringt Zeit in der Natur beim Wandern oder Radfahren – fernab der Öffentlichkeit.

Andreas Gabalier © ORF ×

Seine Fans hoffen derweil auf ein baldiges Lebenszeichen ihres Stars und freuen sich dennoch auf die geplante Tournee 2025. Bleibt nur zu hoffen, dass Andreas Gabalier bald wieder in alter Stärke zurückkehrt.