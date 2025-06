Schlager-Fans geschockt: Paldauer-Star Didi Ganshofer erlitt einen Schlaganfall

"Die Paldauer" mussten jetzt alle Konzerte absagen. Auf Instagram geben die Schlagersänger ein Update zum Gesundheitsstatus von Didi.

Die Nachricht trifft nicht nur Fans, sondern auch die heimische Musikszene ins Herz: Dietmar "Didi" Ganshofer (63), Sänger der steirischen Schlagerband "Die Paldauer", hat einen Schlaganfall erlitten. Aus Rücksicht auf seine Gesundheit und aus Respekt vor der Situation sagt die Kultband nun alle Konzerte im Juni und Juli ab.

In einem bewegenden Statement auf Social Media teilt die Band mit: „Die gesamte Band, unsere Mitarbeiterinnen im Büro und auch die technische Crew stehen noch immer unter Schock. In dieser Situation ist es uns emotional nicht möglich, auf die Bühne zu gehen.“

Schwere Entscheidung

Die Entscheidung fällt der Gruppe, die seit Jahrzehnten für gute Laune, Tanzmusik und Nähe zum Publikum steht, sichtlich schwer. Doch derzeit zählt nur eines: Didis Genesung. Bandkollege Franz Giesbacher (68) berichtet, dass sein Freund und Bühnenpartner im Krankenhaus gut versorgt werde und bereits erste kleine Fortschritte zeige. „Was er jetzt vor allem braucht, ist Ruhe, um sich vollständig erholen zu können“, so Giesbacher.





Ruhe und positive Gedanken

Er appelliert an alle Fans, von Anrufen im Bandbüro Abstand zu nehmen und stattdessen positive Gedanken und Genesungswünsche zu schicken. Die Anteilnahme in den Kommentaren auf Facebook ist bereits jetzt überwältigend.

Die Paldauer, eine der erfolgreichsten Schlagerbands im deutschsprachigen Raum, sind seit Jahrzehnten fixer Bestandteil der Szene – ihre Liveshows gelten als stimmungsvoll, publikumsnah und hochprofessionell. Der Ausfall trifft nicht nur die Veranstalter, sondern vor allem treue Fans, die in diesem Sommer mit dem Ensemble feiern wollten. Doch in dieser Phase steht die Musik still – zumindest vorübergehend. „Im Moment zählt nur, dass Didi so schnell wie möglich wieder gesund wird“, heißt es abschließend von der Band.