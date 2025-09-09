Barbara Karlich: ORF-Comeback mit neuer Show

Ihre Talk-Show wurde zwar eingestellt, läuft aber noch bis Ende 2026 - ein neues Talk-Format im ORF ist bereits fix.

Von wegen ORF-Aus! Barbara Karlich ist vom öffentlich-rechtlichen TV nicht wegzudenken. Die langjährige Talkmasterin ist - auf Grund zahlreicher vorproduzierter Folgen - noch bis Ende 2026 mit „Barbara Karlich - Talk um 4“ zu sehen. Zukünftig soll sie auch als Gastgeberin im „Studio 2“ (17.05 Uhr, ORF 2), dem Mix aus Unterhaltung und Infotainment zu sehen sein.

© ORF/Hubert Mican

Mit dem neuen Format "Barbara Karlich unterwegs“ bekommt sie 2026 zusätzlich eine neue Talk-Sendung. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz stellte das neue Talk-Format im Rahmen der Programmvorschau vor. Karlich werde sich "ins Land begeben und mit Menschen über wichtige Themen unterhalten", sagte sie. Damit setzt der ORF auf Dialog und Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Armin Assinger und Barbara Karlich © ORF/Roman Zach-Kiesling

Außerdem wird Barbara Karlich auch im nächsten Jahr gemeinsam mit Armin Assinger wieder das Städte-Duell "9 Plätze - 9 Schätze" moderieren.