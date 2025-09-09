Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Barbara Karlich
© ORF/Hans Leitner

"unterwegs"

Barbara Karlich: ORF-Comeback mit neuer Show

09.09.25, 19:05
Teilen

Ihre Talk-Show wurde zwar eingestellt, läuft aber noch bis Ende 2026 - ein neues Talk-Format im ORF ist bereits fix.

Von wegen ORF-Aus! Barbara Karlich ist vom öffentlich-rechtlichen TV nicht wegzudenken. Die langjährige Talkmasterin ist - auf Grund zahlreicher vorproduzierter Folgen - noch bis Ende 2026 mit „Barbara Karlich - Talk um 4“ zu sehen. Zukünftig soll sie auch als Gastgeberin im „Studio 2“ (17.05 Uhr, ORF 2), dem Mix aus Unterhaltung und Infotainment zu sehen sein.

Barbara Karlich
© ORF/Hubert Mican

Mit dem neuen Format "Barbara Karlich unterwegs“ bekommt sie 2026 zusätzlich eine neue Talk-Sendung. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz stellte das neue Talk-Format im Rahmen der Programmvorschau vor. Karlich werde sich "ins Land begeben und mit Menschen über wichtige Themen unterhalten", sagte sie. Damit setzt der ORF auf Dialog und Nähe zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. 

Armin Assinger und Barbara Karlich

Armin Assinger und Barbara Karlich

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Außerdem wird Barbara Karlich auch im nächsten Jahr gemeinsam mit Armin Assinger wieder das Städte-Duell "9 Plätze - 9 Schätze" moderieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden