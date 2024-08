"Er war so charmant": Trauergäste verabschieden sich von Lugner

Gerda Rogers, Norbert Hofer, Iva Schell - viele Prominente aus Politik, Society und Wirtschaft bei Trauerfeier im Wiener Stephansdom

Am Samstag nahmen Tausende Fans von Richard Lugner im Wiener Stephansdom Abschied - und auch 350 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und natürlich Society. So waren ÖVP-Ministerin Susanne Raab, FPÖ-Nationalratspräsident Norbert Hofer ebenso anwesend wie Lugner-Freund Artur Worseg, Sängerin Iva Schell und Star-Astrologin Gerda Rogers. oe24 ist live vor Ort.

Lugner-Abschied: Familie vereint, Witwe Simone abseits: "Sie ist verloren herumgestanden"

Alle wollen Abschied von Lugner nehmen

Sorge um Lugners Tochter Jacqueline - sie muss gestützt werden

© fuhrich ×

© Tischler

© Andreas Tischler ×

© Andreas Tischler ×

Gerda Rogers: "Er war so charmant"

Die Betroffenheit der Weggefährten war an diesem Samstag besonders groß. Es wurden aber auch viele Geschichten über Richard Lugner erzählt. Astrologin Gerda Rogers, die mit Manager Clemens Trischler kam, kannte ihn seit über 30 Jahren, legte ihm bei jeder neuen Bekanntschaft das Partner-Horoskop. "Er war so charmant", schwärmt sie über Mörtel im oe24.TV-Interview kurz vor der Trauerfeier im Stephansdom.

© andreas tischler

© fuhrich/oe24 ×

Anastasia "Katzi" Sokol: "Alles so surreal"

Getroffen auch Anastasia "Katzi" Sokol, die Richard Lugner noch kurz vor seinem Tod getroffen hat. Sie soll seine geheime Vertraute gewesen sein - war auch an der Seite von Lugners Witwe Simone im Stephansdom. "Es ist noch alles so surreal", sagt sie oe24 unter Tränen. Auch Schokomichi, der extra für Richard Lugner eine Schokolade anfertigen hat lassen, nickt: "Wir haben ihn alle so gemocht..."

© Andreas Tischler

© oe24 ×

© fuhrich/oe24 ×

Tierchen vereint am Sarg ihres Baulöwen

Ganz im schlichten, schwarzen Kleid und fast ungeschminkt zeigte sich Nina "Bambi" Bruckner bei der Trauerfeier. Angesprochen auf Richard Lugner schüttelt sie nur stumm den Kopf, kämpft mit den Tränen. Auch Lydia "Wildsau" ist gekommen - nur Ex-Frau Cathy Lugner war auf Lugners Wunsch hin nicht eingeladen.

Noch gesehen: Ex-Billa-Boss Veit Schalle, Mister Ferrari Heribert Kasper, Johann Gudenus, Ursula Stenzel uvm.