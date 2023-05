Swarovski hat den modischen Durchblick

Moderatorin Victoria Swarovski zeigt ihre erschwingliche Sonnenbrillen-Kollektion

Denkt man an Victoria Swarovski, so denkt man gleichzeitig auch an Luxus. Die Moderatorin hat gerade ihre erste Sonnenbrillen-Kollektion für Tosh gelauncht. Die fünf Modelle sehen zwar luxuriös aus, sind aber äußerst erschwinglich.

Unter www.beeline.de/tosh/designed-by-victoria-swarovski findet man alle Modelle und dazu passende Accessoires, wie Brillenketten. Die Stücke kosten 39,99 Euro. Accessoires gibt es bereits ab 14,99 Euro. Nachhaltig ist die stylische Kollektion obendrauf. Die Brillen-Gestelle sind aus recycelten Materialien gemacht.

Auf Vicis Instagram-Seite kann man außerdem noch bis zum 28. Mai 10 Boxen mit jeweils zwei Sonnenbrillen gewinnen. Alle Infos findet man in ihrem Posting. "Wie ihr mitmachen könnt? Folgt mir und Tosh-Shop, kommentiert mit einem Sonnebrillen-Emoji und markiert mindestens eine Person unter diesem Post", erklärt sie.