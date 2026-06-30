Konkurs! Beliebte Pizzeria kämpft ums Überleben

Schlechte Nachrichten für Pizza-Fans in Vorarlberg: Über die Pizzeria Ristorante Serenata in Hohenems wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Betreibergesellschaft des beliebten Lokals, die SERENATA Gaststättenbetriebs GmbH, muss sich nun einem Insolvenzverfahren am Landesgericht Feldkirch stellen. Warum das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, ist derzeit noch unklar. Laut AKV werden die Insolvenzursachen sowie die Vermögensverhältnisse erst im Zuge des Verfahrens geprüft.

Keine Sanierung beantragt

Besonders bitter: Bislang wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht. Ob die Betreiber noch versuchen werden, das Restaurant zu retten, ist derzeit offen und soll sich erst im Laufe des Verfahrens klären.

Wie geht es jetzt weiter?

Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort anmelden. Für Gäste und Stammkunden bleibt vorerst die Hoffnung, dass das beliebte Lokal doch noch eine Zukunft hat. Immerhin gehören Pizzerien wie die Serenata für viele längst zum fixen Bestandteil der regionalen Gastronomie. Ob es zu einer Sanierung, einer Fortführung oder letztlich zur Schließung kommt, werden die kommenden Wochen zeigen.