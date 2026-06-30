Amira Aly: Wut-Ansage wegen Baby-Kritik!

Nach heftiger Diskussionen wegen ihres Sport-Videos platzt Aly jetzt der Kragen: Auf Instagram wehrt sich die Bald-Dreifach-Mama mit einer deutlichen Ansage gegen die Community.

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Dass das Leben im Rampenlicht mit ständiger Beobachtung einhergeht, ist für Amira Aly nichts Neues. Bei einem Thema, das ihre private Gesundheit und ihr ungeborenes Baby betrifft, zieht die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) nun jedoch eine unmissverständliche Grenze. Auslöser für den aktuellen Ärger sind Videos, die die 33-Jährige beim Krafttraining im Fitnessstudio zeigen. In den Kommentaren unter den Beiträgen sammelten sich schnell besorgte bis empörte Reaktionen: Nutzer warfen ihr vor, mit zu schweren Gewichten zu trainieren und damit die Gesundheit ihres Kindes aufs Spiel zu setzen.

Das wollte die Moderatorin nicht auf sich sitzen lassen. In einem neuen Video-Zuschnitt blendete sie die kritischen Fan-Kommentare demonstrativ ein und versah den Beitrag mit den klaren Worten: "Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung."

Abrechnung mit der Doppelmoral im Netz

In ihrem emotionalen Posting wirft Aly ihren Kritikern eine Doppelmoral vor und stellt klar: "Stellt euch mal vor, ich würde eine Frau dafür kritisieren, dass sie in der Schwangerschaft keinen Sport macht. Da wäre der Aufschrei riesig." Zudem betont sie, sich vorab genau informiert zu haben. Internationale medizinische Leitlinien würden Bewegung und explizit auch Krafttraining bei einer unkomplizierten Schwangerschaft sogar ausdrücklich empfehlen.

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Für Amira Aly und ihren Partner, den TV-Moderator Christian Düren (36), ist es das erste gemeinsame Kind. Aus ihrer früheren Ehe bringt sie bereits zwei Söhne mit in die Beziehung. Als erfahrene Mutter sendet sie daher einen unmissverständlichen Rat an alle Besserwisser im Netz: "Vielleicht sollten wir aufhören, Frauen ständig zu erklären, wie sie schwanger zu sein haben."