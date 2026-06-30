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Wow! Christa Kummer erhält eigene Statue

Christa Kummer
© APA/ORF/THOMAS RAMSTORFER
Die ehemalige Wetter-Moderatorin wird mit einer besonderen Ehrung bedacht.
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Das Aus als Wetter-Moderatorin war für die Fans von Christa Kummer ein Schock. Für viele war und ist die "the one and only" in Sachen Adriatief, Azorenhoch, Frost, Föhn und Dürre.

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Nicht ganz weg

Doch Kummer ist nicht ganz weg für ihre Fans. Auf Instagram werden diese mit Einblicken ins Privatleben, Alltagsschnappschüssen und Wettertipps gut versorgt.

Kummer macht weiterhin, was sie liebt und lässt ihre Fans daran teilhaben.

Digitale Statue einer Frau mit Brille, die einen Schuh hält, im Park mit Schild "Kummer muss sein".
Christa Kummer © Instagram

Statue für Kummer

Vielleicht gab es genau aus diesem Grund nun eine besondere Ehrung für die ehemalige Wetter-Moderatorin. Kummer teilte in einer Story eine Statue von sich mit der Plakette: "Kummer muss sein".

Kummer ist mit schickem Chanel-Kostüm zu sehen, einen Highheel in der rechten Hand und ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Die Aufnahme ist freilich einer K.I. geschuldet, doch vielleicht kann sie als Vorlage für künftige Ehrungen dienen...

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