Schiller ist tot: So trauert die Wiener Society

Die Legende verstarb am Samstag an einem Herzstillstand in der Villa im 13. Bezirk. Die Gesellschaft nimmt Abschied. Besonders Mausi Lugner trauert um eine langjährige Freundschaft.

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Es sind traurige Tage für die Wiener Society. Wie oe24 erfuhr, ist Friedrich Schiller am Samstag in den Mittagsstunden in seiner Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk verstorben. Laut Berichten aus der Nachbarschaft soll der beliebte Ex-Unternehmer einen plötzlichen Herzstillstand erlitten haben. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät – Schiller konnte nicht mehr reanimiert werden.

Ein Leben im Scheinwerferlicht und für die Mode

Mit Friedrich Schiller verliert die Bundeshauptstadt ein echtes Original. Beruflich feierte er als Kommerzialrat große Erfolge und war über Jahrzehnte hinweg vor allem durch seine Kindermodengeschäfte in Wien eine feste Institution. Nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft blieb er der Öffentlichkeit als leidenschaftlicher "Society-Löwe" erhalten. Kaum ein Promi-Event verging, ohne dass Schiller mit seinem unverkennbaren Charme den roten Teppich bereicherte.

"Ein treuer Freund": Die Promiwelt nimmt tränenreich Abschied

Wie tief der Schmerz über diesen Verlust sitzt, zeigt sich in den sozialen Netzwerken. Binnen kürzester Zeit verbreiteten sich unzählige "Ruhe in Frieden"-Botschaften im Netz, in denen Freundinnen, Freunde und Wegbegleiter ihr Beileid bekunden.

Besonders emotionale Worte fand Society-Größe Christina "Mausi" Lugner. Der Verlust bricht ihr das Herz: "Mit dir, lieber Friedrich, geht ein Mensch, der über viele Jahrzehnte ein treuer Freund und wertvoller Wegbegleiter war. Die Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit mit Jeannine Schiller werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Es ist schwer, Abschied zu nehmen, doch deine Herzlichkeit, dein Humor und deine Freundschaft werden unvergessen bleiben. Ruhe in Frieden – du wirst uns sehr fehlen."

Mausi Lugner und Friedrich Schiller vor wenigen Wochen. © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch die bekannte Sängerin und Entertainerin Missy May zeigte sich zutiefst erschüttert über das plötzliche Ableben des 78-Jährigen und ließ wissen, wie sehr sie von der traurigen Nachricht betroffen ist.

Friedrich Schiller hinterlässt eine Lücke in der Wiener Gesellschaft, die nur schwer zu schließen sein wird. Seine Herzlichkeit, seine unbändige Lebensfreude und sein unverwechselbarer Wiener Schmäh werden der heimischen Promiwelt noch lange fehlen.