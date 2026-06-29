Horten-Anwesen am Wörthersee steht wieder zum Verkauf

Das legendäre Schloss Sekirn der verstorbenen Kaufhaus-Erbin Heidi Goëss-Horten steht überraschend wieder zum Verkauf. Das Luxus-Anwesen am Kärntner Wörthersee sucht einen neuen Eigentümer.

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Das riesige Anwesen am Südufer des Wörthersees wird aktuell von einem Makler aus Velden unter dem Namen "The Grand" angeboten. Wie viel die Luxus-Liegenschaft kosten soll, bleibt allerdings ein großes Geheimnis. Der Makler nennt auch auf Nachfrage keine konkrete Summe, da diese Information nur für ernsthafte Interessenten bestimmt ist. Gerüchten zufolge soll das Anwesen erst Anfang des Jahres für rund 80 Millionen Euro an einen Bauträger aus Klagenfurt verkauft worden sein. Offiziell bestätigt wurde diese gewaltige Summe aber nie, und auch die Gründe für den schnellen Wiederverkauf sind unklar.

Gigantische Dimensionen in Kärnten

Horten Villa in Sekirn © ORF

Die Ausmaße der Immobilie in Kärnten sind absolut beeindruckend. Das gesamte Grundstück umfasst eine Fläche von knapp 28.000 Quadratmetern. Die Hauptvilla selbst bietet rund 1.864 Quadratmeter Wohnfläche. Zum Anwesen gehören außerdem ein Nebengebäude mit weiteren 578 Quadratmetern, ein Badehaus, ein beheiztes Gewächshaus sowie ein großes Bootshaus. Auch im Inneren des Gebäudes zeigt sich purer Luxus mit edlen Marmorböden, Parkettböden, historischen Stuckdecken und feinen Holzvertäfelungen. Ein eigener Spa-Bereich inklusive Indoor-Pool und einer Wasserkaskade befindet sich im Untergeschoss.

Luxus direkt am Wörthersee

Heidi Horten © oe24

Das absolute Highlight des Objekts ist der direkte und private Zugang zum Wörthersee mit einem rund 300 Meter langen Uferabschnitt. Im privaten Bootshaus ist zudem Platz für bis zu vier Boote, umgeben von einer weitläufigen Parkanlage. Die einstige Besitzerin Heidi Goëss-Horten verstarb im Juni 2022 im Alter von 81 Jahren und hinterließ ein Vermögen von drei Milliarden Euro. Da sie keine leiblichen Kinder hatte und ihr dritter Ehemann auf das Erbe verzichtete, floss das gesamte Geld schließlich in die Helmut-Horten-Stiftung. Das Schloss Sekirn gilt bis heute als eine der exklusivsten Immobilien in ganz Österreich.