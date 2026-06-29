Österreich
TV
E-Paper
Stars

Villa in Sekirn

Horten-Anwesen am Wörthersee steht wieder zum Verkauf

Horten Villa in Sekirn
© ORF
Das legendäre Schloss Sekirn der verstorbenen Kaufhaus-Erbin Heidi Goëss-Horten steht überraschend wieder zum Verkauf. Das Luxus-Anwesen am Kärntner Wörthersee sucht einen neuen Eigentümer.
OE24 auf Google bevorzugen

Das riesige Anwesen am Südufer des Wörthersees wird aktuell von einem Makler aus Velden unter dem Namen "The Grand" angeboten. Wie viel die Luxus-Liegenschaft kosten soll, bleibt allerdings ein großes Geheimnis. Der Makler nennt auch auf Nachfrage keine konkrete Summe, da diese Information nur für ernsthafte Interessenten bestimmt ist. Gerüchten zufolge soll das Anwesen erst Anfang des Jahres für rund 80 Millionen Euro an einen Bauträger aus Klagenfurt verkauft worden sein. Offiziell bestätigt wurde diese gewaltige Summe aber nie, und auch die Gründe für den schnellen Wiederverkauf sind unklar.

Gigantische Dimensionen in Kärnten

Horten Villa in Sekirn
Horten Villa in Sekirn © ORF

Die Ausmaße der Immobilie in Kärnten sind absolut beeindruckend. Das gesamte Grundstück umfasst eine Fläche von knapp 28.000 Quadratmetern. Die Hauptvilla selbst bietet rund 1.864 Quadratmeter Wohnfläche. Zum Anwesen gehören außerdem ein Nebengebäude mit weiteren 578 Quadratmetern, ein Badehaus, ein beheiztes Gewächshaus sowie ein großes Bootshaus. Auch im Inneren des Gebäudes zeigt sich purer Luxus mit edlen Marmorböden, Parkettböden, historischen Stuckdecken und feinen Holzvertäfelungen. Ein eigener Spa-Bereich inklusive Indoor-Pool und einer Wasserkaskade befindet sich im Untergeschoss.

Luxus direkt am Wörthersee

Heidi Horten
Heidi Horten © oe24

Auch interessant

Heidi-Horten-Schloss am Wörthersee steht zum Verkauf

Kult-Hotel am Wörthersee wird verkauft

Andreas Gabalier feiert Comeback am Wörthersee

Das absolute Highlight des Objekts ist der direkte und private Zugang zum Wörthersee mit einem rund 300 Meter langen Uferabschnitt. Im privaten Bootshaus ist zudem Platz für bis zu vier Boote, umgeben von einer weitläufigen Parkanlage. Die einstige Besitzerin Heidi Goëss-Horten verstarb im Juni 2022 im Alter von 81 Jahren und hinterließ ein Vermögen von drei Milliarden Euro. Da sie keine leiblichen Kinder hatte und ihr dritter Ehemann auf das Erbe verzichtete, floss das gesamte Geld schließlich in die Helmut-Horten-Stiftung. Das Schloss Sekirn gilt bis heute als eine der exklusivsten Immobilien in ganz Österreich.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

70er-Look: Mausi Lugner als Boxenluder

Baby für Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold

Spanische Hofreitschule glänzt vor Sommerpause mit Max Müller

Schock-Foto: Roman Gregory völlig entstellt

Mateschitz & Swarovski mit Liebes-Auftritt in Spielberg

Horten-Anwesen am Wörthersee steht wieder zum Verkauf

Schiller (†78) ist tot: So trauert die Wiener Society

Schwarzenegger als alte Oma in Gerichts-Spiel

Nach 16 Jahren gekündigt! Tränen-Aus für Ö3-Star

Society-Legende Friedrich Schiller (✝78) verstorben