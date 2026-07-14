Aperitivo-Genuß: Freixenet SOLARE jetzt auch alkoholfrei

Nach dem erfolgreichen Launch von Freixenet SOLARE im Mai ergänzt Henkell Freixenet Austria die mediterrane Aperitivo-Linie um eine alkoholfreie Variante: Freixenet SOLARE Alkoholfrei.

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Alkoholfreie Alternativen sind längst ein fester Bestandteil moderner Genusskultur – vom klassischen Schaumwein bis hin zu modernen Aperitivo-Kreationen. Als Pionier in diesem Segment ist Henkell Freixenet mit über 40 Prozent Marktanteil führend am österreichischen Markt für alkoholfreien Schaumwein.

Das Sortiment wird laufend erweitert: Neben etablierten Produkten wie Henkell 0,0%, Freixenet 0,0% und Mionetto 0,0% bekommt nun auch die im Mai eingeführte SOLARE-Linie ein passendes alkoholfreies Pendant.

Mediterraner Auftritt, klare Orientierung

"Der Wunsch nach bewusstem Genuss ist längst im Alltag angekommen und umfasst heute deutlich mehr als klassische Schaumwein-Alternativen. Auch im Aperitivo-Bereich erwarten Konsumentinnen und Konsumenten hochwertige alkoholfreie Optionen, die geschmacklich und optisch überzeugen. Mit Freixenet SOLARE Alkoholfrei schaffen wir die passende Ergänzung für Handel und Gastronomie und bauen unsere Kompetenz im alkoholfreien Segment weiter aus", so Philipp Gattermayer, Geschäftsführer Henkell Freixenet Austria.

Auch optisch knüpft der alkoholfreie Aperitivo an die Markenwelt von SOLARE an. Die von der spanischen Sonne inspirierte Flasche unterstreicht den mediterranen Charakter der Produktlinie, während das hellblaue Etikett die alkoholfreie Variante klar kennzeichnet.

Markenwelt SOLARE

Freixenet SOLARE verbindet mediterranen Aperitivo-Geschmack mit einem klaren Markenauftritt rund um Sommer, Musik und spanisch inspiriertes Lebensgefühl. Zum Launch im Mai wurde die Produktlinie von einer breit angelegten Kampagne begleitet, die den Markenauftritt über verschiedene Kanäle sichtbar machte. Darunter der gemeinsam mit der spanischen Influencerin Laura Escanes produzierte Song "Freixenet SOLARE" (auf Spotify verfügbar).

Ergänzend stärken gezielte Marketingaktivitäten wie Gewinnspiele auf Facebook und Instagram die Präsenz der Marke im digitalen Umfeld. Auch am POS setzt SOLARE auf eine wiedererkennbare Gestaltung mit kräftigem Gelb und spanisch inspirierten Designelementen. Mit der neuen alkoholfreien Variante wird dieser Auftritt nun auf das wachsende 0,0%-Segment erweitert.