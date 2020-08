Tanken bleibt zu Ferienende günstig. Aber Preise zu vergleichen lohnt sich!

An den Tankstellen quer durch Österreich bleibt die Situation entspannt - das nahende Ferienende hat noch nicht zu spürbarem Drehen an der Preisschraube geführt. Diesel ist nahezu flächendeckend für knapp über 90 Cent je Liter zu haben, auch Super kostet an den günstigsten Tankstellen noch unter einem Euro. Die Ölpreise sind letzte Woche einmal mehr nach unten gegangen, aber am Montag wieder leicht gestiegen -von dieser Front ist aber laut Experten derzeit keine starke Auswirkung auf die Situation an den Zapfsäulen zu erwarten - weder in die eine noch in die andere Richtung.

15 %günstiger. Im Schnitt ist Tanken aktuell rund 15 %billiger als vor einem Jahr. Diesel war laut jüngsten Inflationsdaten der Statistik Austria zuletzt um 14,6 %günstiger, bei Super waren es 16,7 %.

Vergleichen. Wer für die letzten Ferientage noch eine Reise innerhalb Österreichs plant, sollte auf jeden Fall vor Fahrtantritt etwa via ÖAMTC-App günstige Tankstellen entlang der Strecke checken. Nach wie vor gilt: Autobahn-Stationen wegen der hohen Aufschläge meiden!