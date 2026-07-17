Insider Guide
New York Times ehrt unsere Wiener Bäder
Keine Frage, die Wiener Bäder sind sehr beliebt - jeder Bewohner hat sein Lieblingsplatzerl im Sommer. Doch dass ausgerechnet die renommierte US-Zeitung "New York Times" der Badekultur der heimischen Hauptstadt eine Hommage widmet, das überrascht dann doch.
In einem eigenen "Insider Guide" schwärmt der Autor über die Freibäder, die für ihn mehr als nur Orte zum Schwimmen sind. Während so mancher Besucher des Stadionbads über den Andrang stöhnt, schwärmt er über einen Platz unter alten Linden, wo man der Stadt entkommen kann.
Vom Kongressbad bis zum Gänsehäufel
So ist laut "Kurier", der zuerst über den Guide berichtete, sei das Kongressbad im Arbeiterviertel Ottakring ein "Symbol des Roten Wiens" - mit viel Geschichte und Langos als kulinarisches Highlight. "Eine Zeitreise" zwischen rot-weißen Fassaden und alten Bäumen.
Ganz anders freilich im noblen Döbling im berühmten Krapfenwaldbad, wo die "New York Times" vom Blick über die Stadt und der Ruhe schwärmt.
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Ein Klut-Freibad in Wien darf auch nicht fehlen - das Gänsehäufel an der Alten Donau. Für die "New York Times" ein "Lido der Hiergebliebenen" - also ein Stück Mittelmeer für all jene, die sich den Urlaub nicht leisten wollen oder können.
Vor allem die Kabinen, die Familien hier schon seit Jahrzehnten besitzen, haben es dem Autor angetan. Es sei eine eigene Welt, wo jeder seinen Platz gefunden hat.
Thermalbad Bad Vöslau auch dabei
Zwar nicht in Wien, aber für viele Wiener ein absolutes Ausflugsziel ist das Theralbad Bad Vöslau in Niederösterreich. Nach Schafbergbad oder Stadionbad schafft es auch dieser absolute Sommer-Hotspot mit dem außergewöhnlichen, kaiserlichen Flair in die Empfehlungsliste.
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