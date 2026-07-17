New York Times ehrt unsere Wiener Bäder

Vom Kongressbad bis zum Gänsehäufel widmet die renommierte US-Zeitung den Wiener Bädern einen eigenen Guide.

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Keine Frage, die Wiener Bäder sind sehr beliebt - jeder Bewohner hat sein Lieblingsplatzerl im Sommer. Doch dass ausgerechnet die renommierte US-Zeitung "New York Times" der Badekultur der heimischen Hauptstadt eine Hommage widmet, das überrascht dann doch.

In einem eigenen "Insider Guide" schwärmt der Autor über die Freibäder, die für ihn mehr als nur Orte zum Schwimmen sind. Während so mancher Besucher des Stadionbads über den Andrang stöhnt, schwärmt er über einen Platz unter alten Linden, wo man der Stadt entkommen kann.

Vom Kongressbad bis zum Gänsehäufel

So ist laut "Kurier", der zuerst über den Guide berichtete, sei das Kongressbad im Arbeiterviertel Ottakring ein "Symbol des Roten Wiens" - mit viel Geschichte und Langos als kulinarisches Highlight. "Eine Zeitreise" zwischen rot-weißen Fassaden und alten Bäumen.

Ganz anders freilich im noblen Döbling im berühmten Krapfenwaldbad, wo die "New York Times" vom Blick über die Stadt und der Ruhe schwärmt.

"Lido der Hiergebliebenen" - das Gänsehäufel an der Alten Donau. © TZ Oesterreich Hofer Christian

Ein Klut-Freibad in Wien darf auch nicht fehlen - das Gänsehäufel an der Alten Donau. Für die "New York Times" ein "Lido der Hiergebliebenen" - also ein Stück Mittelmeer für all jene, die sich den Urlaub nicht leisten wollen oder können.

Vor allem die Kabinen, die Familien hier schon seit Jahrzehnten besitzen, haben es dem Autor angetan. Es sei eine eigene Welt, wo jeder seinen Platz gefunden hat.

Nicht in Wien, aber dennoch eine Empfehlung: Thermalbad Bad Vöslau © Thermalbad Vöslau

Thermalbad Bad Vöslau auch dabei

Zwar nicht in Wien, aber für viele Wiener ein absolutes Ausflugsziel ist das Theralbad Bad Vöslau in Niederösterreich. Nach Schafbergbad oder Stadionbad schafft es auch dieser absolute Sommer-Hotspot mit dem außergewöhnlichen, kaiserlichen Flair in die Empfehlungsliste.