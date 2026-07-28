3 x 1 Daikin Comfora Klimaanlage inkl. Lieferung & Montage gewinnen!

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Flüsterleiser Betrieb &amp; WLAN-Steuerung
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Genießen Sie angenehme Temperaturen, höchste Energieeffizienz und maximalen Komfort - mit der Premium-Klimaanlage Comfora Single-Split von Daikin.

Leise. Effizient. Intelligent.

🔇 Flüsterleise

Mit einem Geräuschpegel von nur bis zu 19 dB(A) sorgt die Daikin Comfora für ein angenehmes Raumklima - nahezu geräuschlos.

📱 Volle Kontrolle - jederzeit

Dank integriertem WLAN steuern Sie Ihre Klimaanlage bequem per App - von zuhause oder unterwegs.

⚡ Hohe Energieeffizienz

Effizient kühlen und gleichzeitig Energiekosten sparen.

🌿 Saubere Raumluft

Die integrierte Luftreinigungsfunktion trägt zu einem angenehmen und komfortablen Raumklima bei.

✨ Modernes Design

Kompakt, elegant und ideal für Neubauten sowie Modernisierungsprojekte.

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