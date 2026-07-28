3 x 1 Daikin Comfora Klimaanlage inkl. Lieferung & Montage gewinnen!

GEWINNSPIEL
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Genießen Sie angenehme Temperaturen, höchste Energieeffizienz und maximalen Komfort - mit der Premium-Klimaanlage Comfora Single-Split von Daikin.
Leise. Effizient. Intelligent.
🔇 Flüsterleise
Mit einem Geräuschpegel von nur bis zu 19 dB(A) sorgt die Daikin Comfora für ein angenehmes Raumklima - nahezu geräuschlos.
📱 Volle Kontrolle - jederzeit
Dank integriertem WLAN steuern Sie Ihre Klimaanlage bequem per App - von zuhause oder unterwegs.
⚡ Hohe Energieeffizienz
Effizient kühlen und gleichzeitig Energiekosten sparen.
🌿 Saubere Raumluft
Die integrierte Luftreinigungsfunktion trägt zu einem angenehmen und komfortablen Raumklima bei.
✨ Modernes Design
Kompakt, elegant und ideal für Neubauten sowie Modernisierungsprojekte.
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