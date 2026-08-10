Neue Wettbüros auf Einkaufsmeile: Stadt Linz will ein Einspruchsrecht

Laut Linzer Vizebürgermeister gibt es bereits 89 Wettbüros im Stadtgebiet.

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Der Linzer Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) zeigt sich nicht erfreut über die Eröffnung eines weiteren Wettlokals im südlichen Teil der Linzer Landstraße und auf der Hauptstraße in Urfahr. Die Stadt Linz weise in ihren Stellungnahmen, die sie als Standortgemeinde an das Land OÖ abgeben muss, stets darauf hin, dass sie keine neuen Wettlokale befürwortet, allerdings seien ihr rechtlich die Hände gebunden.

„Wettbüros entwickeln sich häufig zu sozialen Brennpunkten mit weitreichenden Folgen – nicht nur für spielsüchtige Menschen, die ihre Existenz aufs Spiel setzen, sondern auch für Anrainer*innen sowie angrenzende Unternehmen, die mit einer Abwertung ihrer Geschäftsumgebung konfrontiert sind", so Gegenhuber.

"Mit 89 Wettbüros ist die Dichte in Linz enorm. Der Wildwuchs neuer Wettlokale schadet der Attraktivität ganzer Straßenzüge", sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) und fordert Landesrat Martin Winkler (SPÖ) auf, das Oö. Wettgesetz zu verschärfen und den Städten wirksame Möglichkeiten gegen eine übermäßige Konzentration von Wettbüros zu geben.

Die Anzahl der Standorte mit Wettterminals hat sich in Linz von 111 im Jahr 2021 auf 89 (Stand: 1. Juni 2026)reduziert. In der Gemeinderatssitzung am 28. Mai forderte die SPÖ mehr Mitspracherecht, der Antrag wurde mehrstimmig angenommen - der Ball liegt beim Land.