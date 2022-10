Royals zittern jetzt vor Harrys Skandal-Memoiren

Das Datum für sein Enthüllungsbuch steht und bereits im Titel schießt Harry gegen die königliche Familie. Die Anwälte der Royals halten sich bereit für die Veröffentlichung.

Bereits im Titel lässt Prinz Harry erahnen, was die Royals in seinen Memoiren erwartet. "Spare" heißt frei übersetzt "Ersatzteil". Die spanische Fassung trägt sogar den Zusatz-Titel "Der Ersatz-Prinz". Angelehnt an Harrys Rolle des "ewigen Zweiten" in der Familie hinter Bruder William. Die königliche Familie zittert jedenfalls bereits vor den Enthüllungen und wurde laut "Daily Mail" bereits gewarnt, dass das Buch ein Rundumschlag Harrys sein wird, in dem er "jeden und alles" kritisieren werde. Wie die britische Zeitung berichtet, halten sich die Anwälte der Royals bereit für die Veröffentlichung.

Wird Queen ebenfalls schlecht dargestellt?

Einzig: Sogar gegen seine verstorbene Großmutter wollte Harry ausholen. Er entschied sich jedoch nach ihrem Ableben, das Buch doch noch einmal zu überarbeiten und die Passagen über die Königin abzuschwächen.

© Penguin Random House

Erscheinungsdatum steht fest

Inzwischen bestätigte der Verlag den Erscheinungstermin: Am 10. Jänner 2023 ist es soweit. Harrys umstrittenes Buch kostet 28 Pfund (32 Euro) und wird über 400 Seiten haben. Genug zu lesen also – auch für die Royals selbst. Laut Verlag stecken die 416 Seiten "voller Einsichten, Selbstbetrachtung und hart erkämpfter Weisheit".